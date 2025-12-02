Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«За какие такие заслуги?!» Лангу взорвала выдача гражданства сирийцу (2)

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 09:46

LETA

На прошлой неделе Сейм предоставил гражданство Латвии мужчине сирийского происхождения, который по-прежнему остается гражданином Сирии и, как считают многие пользователи социальных сетей, не владеет латышским языком. Так почему же иностранец получил гражданство в особом порядке? 

В социальных сетях это вызвало бурную реакцию — люди недоумевают, почему и за какие заслуги Сейм в срочном порядке, в двух чтениях, присвоил гражданство сирийцу Мухаммаду Алисмаилу. Выписка из голосования Сейма показывает, что 76 депутатов проголосовали “за”, один воздержался, и Мухаммад Алисмаил был признан гражданином Латвии.

Пользователи в сети не понимают мотивов такого решения: «Каково основание для такого исключения из правил, особенно в части экзамена по языку? Почему он не мог выучить язык и пройти натурализацию обычным порядком? Почему Национальное объединение поддержало это?»

«Живёт в Латвии с 2010 года, женат на гражданке с 2006-го, и до сих пор не говорит по-латышски? За 19 лет! Пусть идёт на курсы, пусть жена учит! Что происходит? Чем он лучше “орков”, которые и за 30 лет язык не учат? Что он делает такого важного? Продвигает туризм?»

Ситуацию комментирует Лиана Ланга, приводя текст аннотации к законопроекту «О признании Мухаммада Алисмаила гражданином Латвии». Основные аргументы в ней изложены следующим образом:

Мухаммад Алисмаил, уроженец Ракки (Сирия, 1982 г.), женат на гражданке Латвии с 2006 года, постоянно проживает в стране с 2010 года, семья растит троих детей. Он интегрировался в латвийское общество и считает себя его частью.

  • В 2023 году он подал заявление на натурализацию в ПМЛП.
  • В июле 2024 года ПМЛП выдало ему справку: после представления документа о выходе из сирийского гражданства его включили бы в проект распоряжения Кабинета министров о принятии в гражданство.
  • Однако с июля 2024 года он неоднократно пытался отказаться от гражданства Сирии — через сирийское МВД, подведомственные учреждения и сирийские посольства в разных странах. Все попытки были безуспешными: сирийские власти отказываются выдавать разрешение на выход из гражданства.
  • В Сирии закон допускает двойное гражданство, но не предусматривает добровольный выход из гражданства; в нынешней политической ситуации невозможно прогнозировать, появится ли такая возможность вообще.
  • Законопроект поддерживает компания SIA “Innovative Travel Solutions”, где Алисмаил работает региональным управляющим, курирует работу более 200 сотрудников и отвечает за стратегическое развитие. Работодатель подчёркивает его профессионализм, трудовую этику и лояльность, считая его полезным для Латвии.

Комиссия, изучив документы, заслушав кандидата и проверив данные через ПМЛП, установила, что препятствий, указанных в 11-й статье Закона о гражданстве, нет. Однако получить документ о потере сирийского гражданства он объективно не может. Учитывая это, комиссия одобрила предоставление гражданства по специальному закону. На заседании комиссии Алисмаил дал торжественное обещание верности Латвийской Республике и заявил, что откажется от сирийского гражданства сразу, как только это станет юридически возможным.

Но и после этих объяснений остаются серьёзные возражения:

«На бумаге всё выглядит красиво, но создан юридический прецедент — получить гражданство без сдачи экзамена по государственному языку. Таких исключений быть не должно. Теперь, возможно, появится очередь желающих “мухаммадов”, которые потребуют того же. Если живёшь в стране 15 лет — язык обязан знать.» - возмущается Ланга.

Однако нужно отметить, что тут госпожа Ланга, вероятно, лукавит или искренне заблуждается. Судя по аннотации к законопроекту, Мухаммад Алисмаил все же успешно прошел процесс натурализации и сдал полагающиеся экзамены, в том числе и на знание языка. Вот только получить гражданство Латвии в обычном порядке не смог, так как Сирия не позволяет ему отказаться от прежнего гражданства в пользу латвийского. Напомним, что дойное гражданство в Латвии допускается только для граждан стран ЕС, НАТО, Австралии, Новой Зеландии и Бразилии. Сирия в их число не входит... Вот и получается интересный прецедент, когда человек вроде как успешно натурализовался, но стать гражданином Латвии не может, потому что прежняя родина не отпускает. И вовсе не потому, что язык не знает. 

