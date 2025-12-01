«Кардинально не решит проблему»: Литва не планирует снова закрывать границу

«Такая идея (закрытия границы – BNS) постоянно рассматривается. Пока мы точно не планируем закрывать границу, поскольку, по всей видимости, это будет скорее дипломатическим средством воздействия, которое кардинально не решит проблему», – заявил Якштас на пресс-конференции в Министерстве экономики и инноваций в понедельник.

«Нам нужно искать другие меры, которые помогли бы добиться результата в данном случае, но мы никогда не исключаем всех возможностей», – добавил он.

По словам вице-министра, в понедельник состоится встреча представителей министерств внутренних дел, обороны и транспорта по этому вопросу.

По его словам, за 11 часов, пока Вильнюсский аэропорт был закрыт с воскресенья по понедельник, было зафиксировано 57 траекторий движения воздушных шаров, некоторые из которых визуально не наблюдались, поскольку шары поднимались выше уровня облаков. Насколько известно вице-министру, упавших грузов прошлой ночью обнаружено не было.