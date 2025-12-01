Директор урезал себе зарплату с миллиона до 70 тыс. долларов. Что с ним случилось?

Видео, мемы, вдохновляющие посты — всё это превратило Прайса в героя для миллионов. Кейсы, презентации, статьи вроде «Почему другие СЕО должны последовать его примеру» — он стал символом "хорошего капитализма".

И да — первые годы были действительно впечатляющими: компания росла, текучка падала, клиенты приходили сами.

Но вот что обычно замалчивают в соцсетях. Компания начала терять старших специалистов. Рынок платил им больше, чем фиксированная "идеальная" модель Прайса. Уравнивание окладов вдохновляет новичков, но профессионалы хотят роста, ответственности и, соответственно, роста вознаграждения.

В 2022 году Прайс ушёл с поста CEO. После серии громких обвинений — и внутреннего давления — он покинул руководство.

Компания поставила на место генерального директора операционного управленца Тамми Кролл.

В 2024 году Прайс вернулся… но только как советник. Не директор. Не человек, который принимает решения.

Gravity Payments работает и сегодня — но уже без его радикального стиля управления.

И получается интересная деталь: в соцсетях Прайса до сих пор приводят как пример «идеального СЕО»,

а в реальности компания решила, что он не должен быть директором вовсе.

Красивый жест стал историей. Но сама компания выжила благодаря тому, что отделила эмоции от управления.