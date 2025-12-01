Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как починить плечо, если традиционные методы уже не помогают?

Редакция PRESS 1 декабря, 2025 12:47

Азбука здоровья 0 комментариев

Когда плечо годами болит, хрустит и не поднимается выше уровня души, обычно говорят: «Ну что вы хотите, возраст…» или советуют терпеть. Но медицина ушла гораздо дальше привычных мазей и таблеток. В Mayo Clinic рассказали, что делают, когда обычный ремонт уже невозможен — и звучит это почти как фантастика.

Если сухожилие порвалось так сильно, что его не сшить, хирурги вставляют в плечо маленький баллон. Его надувают физраствором, и он мягко раздвигает кости, облегчая движение. Через год баллон растворится сам, а сустав уже работает лучше. Вместо него можно установить специальный тканевый патч — он действует как прокладка между костями и помогает вернуть подвижность без долгой реабилитации.

Для более сложных случаев используется 3D-печатное моделирование. Сначала делают КТ, затем создают точную компьютерную копию вашего плеча, печатают направляющую для хирурга и заранее просчитывают оптимальное положение будущего импланта. Иногда имплант даже печатают индивидуально — как деталь, сделанную под конкретную «модель» человека. А в самых технически сложных операциях хирургу помогает робот, который позволяет поставить протез с ювелирной точностью.

Есть и модные биологические методы — стволовые клетки и плазма, богатая тромбоцитами. Они не выращивают новые сухожилия и не «перезапускают» сустав, но могут уменьшить боль, ускорить восстановление и помочь после операций, хотя стоят дорого и до сих пор считаются экспериментальными.

Главное во всём этом — то, что даже при самых запущенных плечевых проблемах теперь есть несколько разных путей лечения. Врачи больше не ограничены одним вариантом и могут подобрать точное решение под каждого человека. Да, не все эти технологии пока доступны в Латвии, но тренд очевиден: плечо постепенно становится не приговором, а задачей, которую можно решить аккуратно, технологично и с минимальными мучениями.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

