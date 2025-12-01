Как починить плечо, если традиционные методы уже не помогают?

Если сухожилие порвалось так сильно, что его не сшить, хирурги вставляют в плечо маленький баллон. Его надувают физраствором, и он мягко раздвигает кости, облегчая движение. Через год баллон растворится сам, а сустав уже работает лучше. Вместо него можно установить специальный тканевый патч — он действует как прокладка между костями и помогает вернуть подвижность без долгой реабилитации.

Для более сложных случаев используется 3D-печатное моделирование. Сначала делают КТ, затем создают точную компьютерную копию вашего плеча, печатают направляющую для хирурга и заранее просчитывают оптимальное положение будущего импланта. Иногда имплант даже печатают индивидуально — как деталь, сделанную под конкретную «модель» человека. А в самых технически сложных операциях хирургу помогает робот, который позволяет поставить протез с ювелирной точностью.

Есть и модные биологические методы — стволовые клетки и плазма, богатая тромбоцитами. Они не выращивают новые сухожилия и не «перезапускают» сустав, но могут уменьшить боль, ускорить восстановление и помочь после операций, хотя стоят дорого и до сих пор считаются экспериментальными.

Главное во всём этом — то, что даже при самых запущенных плечевых проблемах теперь есть несколько разных путей лечения. Врачи больше не ограничены одним вариантом и могут подобрать точное решение под каждого человека. Да, не все эти технологии пока доступны в Латвии, но тренд очевиден: плечо постепенно становится не приговором, а задачей, которую можно решить аккуратно, технологично и с минимальными мучениями.