Компания Meta начала удалять аккаунты подростков из Instagram, Threads и Facebook

Согласно новому австралийскому закону, который вступает в силу 10 декабря, дети младше 16 лет не смогут создавать или сохранять учетные записи на таких платформах, как Facebook, X, Threads, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, X, Reddit и принадлежащий Google YouTube.

В случае нарушения закона этим платформам могут грозить крупные штрафы в размере 50 млн австралийских долларов (28 млн евро).

4 декабря Meta сообщилав блоге, что начнет удалять аккаунты подростков младше 16 лет в Instagram, Threads и Facebook и заблокирует создание новых аккаунтов. Компания планирует удалить все учетные записи к 10 декабря, в день вступления ограничений в силу.

Дети смогут сохранить аккаунт в Messenger, чтобы общаться с друзьями и семьей без доступа к Facebook.