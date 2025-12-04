Учёные создали самую чёрную ткань в мире — и сшили из неё маленькое чёрное платье

Вдохновение пришло от птиц — великолепных ружейных райских птиц (riflebirds), чьи перья считаются одним из самых чёрных объектов в природе. Их секрет — особые микроструктуры и меланин, которые буквально «затягивают» свет внутрь.

Учёные решили повторить трюк природы. Сначала они окрасили белую мериносовую шерсть синтетическим меланином, затем обработали её в плазменной камере, создав на поверхности наношипы, как у настоящих перьев. Свет, попадая внутрь, многократно отражается между этими «иглами» и исчезает.

Так родилась ультрачёрная ткань — не токсичная, гибкая, пригодная для носки, в отличие от прежних лабораторных «чёрных материалов», которые были хрупкими и дорогими.

Чтобы показать, как это выглядит в жизни, команда сделала мини-платье с акцентом из иридесцентного синего — отсылкой к блеску тех самых перьев.

Теперь технология может попасть в камеры, телескопы, солнечные панели и даже в космические приборы. Учёные уже подали заявку на патент.

Самая чёрная мода — из природы.