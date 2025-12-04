Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эстония присоединится к конвенции о возмещении ущерба Украине

Редакция PRESS 4 декабря, 2025 14:07

Мир 0 комментариев

Правительство одобрило законопроект о присоединении Эстонии к конвенции, согласно которой в рамках Совета Европы будет создана международная комиссия по возмещению ущерба Украине.

В задачи комиссии будет входить оценка ущерба, причиненного агрессией России на территории Украины, и определение сумм компенсаций.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, создание комиссии — важный шаг на пути к привлечению России к ответственности. «Своей агрессией в Украине Россия грубо нарушила нормы международного права, и последствия этого оказались разрушительными: пострадали жители Украины, города, инфраструктура и окружающая среда, — подчеркнул министр. — Россия должна возместить весь ущерб, причиненный ею в результате нарушения международного права. Комиссия по возмещению ущерба вместе с уже действующим реестром убытков поможет гарантировать, что безнаказанность не восторжествует и Украина получит справедливую компенсацию».

Министр Цахкна добавил, что следующим шагом необходимо будет найти механизмы, с помощью которых назначенные комиссией компенсации можно будет реально выплатить. «Возмещение ущерба, нанесенного войной, должно лечь на плечи агрессора», — подчеркнул он.

Также крайне важно, чтобы конвенция об учреждении комиссии получила широкую международную поддержку.

Комиссия по возмещению ущерба станет вторым компонентом комплексного международного механизма компенсации для Украины. Первым компонентом является созданный в мае 2023 года в рамках Совета Европы Реестр убытков для Украины, который собирает и регистрирует заявки о возмещении ущерба и соответствующие доказательства. На данный момент зарегистрировано более 73 000 заявок в 13 категориях. Задачей комиссии по возмещению ущерба является проверка правомерности заявок и определение подлежащих возмещению сумм. Следующим шагом станет создание компенсационного фонда, который будет возмещать ущерб по утвержденным комиссией требованиям государству Украина, ее гражданам и предприятиям. 

Конвенция о создании комиссии по возмещению ущерба будет подписана 16 декабря на дипломатической конференции в Гааге, в которой примет участие и Эстония. Конвенция открыта для подписания как государствами-членами Совета Европы, так и странами, не входящими в организацию, включая Европейский союз. Эстония поддерживает присоединение Европейского союза к конвенции. После подписания конвенция будет представлена на ратификацию в Рийгикогу.

