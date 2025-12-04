Китай попытался вернуть ступень новой ракеты после пуска — она вспыхнула при посадке

А вот посадка первой ступени закончилась эффектно — но неудачно. На видео из Китая видно, как во время торможения двигатель вспыхивает, ступень загорается и врезается в площадку, рассыпаясь на куски. Компания Landspace подтвердила: «Возврат не удался, причина выясняется».

При этом миссия всё равно стала исторической: это первое китайское испытание посадки ступени после орбитального запуска. Вторая ступень спокойно отработала и вышла на орбиту — судя по кадрам из центра управления, без полезной нагрузки, чистый тест.

Zhuque-3 — это двухступенчатая стальная ракета высотой 66 метров и массой 570 тонн. На первой ступени работают девять метано-кислородных двигателей Tianque-12A. Грузоподъёмность — до 21 тонны на низкую орбиту, почти как у Falcon 9.

Если будущие посадки начнут удаваться, Landspace сможет запускать партии спутников для национальных мегасетей и резко снизить стоимость запусков — как это сделал SpaceX в США.

В этом году Китай уже провёл 77 попыток орбитальных запусков, и следующая ракета с посадкой — государственная многоразовая Long March 12A, которую тоже готовят в Цзюцюане.