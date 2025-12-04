Пойдут в «ночное»? К полудню Сейм рассмотрел 20 из 290 предложений к бюджету следующего года

Депутаты начали работу над бюджетом следующего года 3 декабря.

Ранее в бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма поддержку получили лишь некоторые предложения оппозиции к бюджету следующего года. До сих пор ни одно из них не было поддержано большинством депутатов.

Так, депутаты оппозиционного "Объединенного списка" подали предложение направить финансирование в размере 5 359 125 евро, предусмотренное на модернизацию пунктов пограничного контроля в Гребнево, Терехово и Патерниеки, на покрытие дефицита бюджета.

Среди предложений оппозиции содержатся различные инициативы: депутат Сейма Виктория Плешкане предложила выделить средства на поддержку обучающихся в Латгале; несколько оппозиционных депутатов выступили за увеличение поддержки семей, в том числе повышение пособия по рождению ребенка; кроме того, оппозиция предложила выделить дополнительные средства на здравоохранение.

Оппозиционные депутаты предложили выделить средства на реставрацию и содержание нескольких краевых домов культуры, а также предусмотреть дотации самоуправлениям для реализации различных целей, например, для обеспечения работы Краславской больницы.

Кроме того, в целях экономии средств оппозиционеры предложили ликвидировать Министерство климата и энергетики, администрацию Фонда общественной интеграции и советы государственных компаний.

Подано и предложение сократить бюджетные расходы за счет ограничения объемов закупок и количества должностных мест в центральных аппаратах министерств, а также отмены премий и денежных наград. Кроме того, предложения предусматривают снижение зарплат парламентских секретарей, сокращение финансирования партий и отказ от представительских расходов министров.

Работу над бюджетом следующего года депутаты Сейма начали в среду в 9:00 и работали до 21:00. В четверг работа продолжается с 9:00.

Депутаты Сейма уже приняли в окончательном чтении все 47 законопроектов, сопровождающих бюджет на 2026 год, и приступили к рассмотрению закона о государственном бюджете и бюджетных рамках на 2026-2028 годы.