Это меня воодушевило: Вике-Фрейберга после месяца молчания поблагодарила народ

В понедельник бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила свой 88-й день рождения. В последнее время экс-президент не появлялась на публике, и публичных поздравлений с этим праздником тоже не было. Тем не менее, Вайра Вике-Фрейберга получила множество добрых слов, которые её подбодрили и обрадовали. Эта осень выдалась для экс-президента непростой, поскольку ей приходится бороться с проблемами со здоровьем.

В ноябре Вике-Фрейберга должна была присутствовать на премьере последнего фильма режиссёра Дзинтарса Дрейбергса «Tīklā. TTT legendas gimšana». Она является патроном этого фильма, уже завоевавшего большую зрительскую любовь. Однако экс-президент не присутствовала на премьере. На мероприятии было зачитано письмо Вике-Фрейберги, в котором она написала: «Мне жаль, что из-за сложных, внезапно возникших обстоятельств я не смогу отпраздновать с вами сегодня в Риге радость премьеры фильма». Журнал Privatā Dzīve тогда выяснил, что бывший президент заболела и находится на лечении в своём загородном поместье в Иванде.

Бывший президент также более месяца дистанцировалась от социальных сетей. Но теперь, спустя несколько дней после своего 88-летия, Вайра Вике-Фрейберга написала в социальной сети X: «Я искренне благодарю всех, кто поздравил меня с днём рождения».