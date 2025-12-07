Есть ли в Латвии предприятия, где люди работают десятки лет? Дискуссия в соцсети выяснила — да

Пост Анете состоит всего из одного предложения: "Какие предприятия в Латвии вы знаете, где люди остаются работать годами?". Не будем цитировать здесь все ответы на него - их слишком много, но если выбрать наиболее интересные, то они очень показательны.
- Архивы. Я сама работаю в архиве кинофотофонодокументов с 2013 года, но есть коллеги в других архивах, которые работают 40 и более лет.
- Даугавпилсская тюрьма.
- Врачи конкретных специальностей в крупных государственных больницах. Например, кардиохирургия в Латвии есть только в больнице Страдиня.
- В наши дни неприлично долго работать на одном рабочем месте. Почитайте. По всему интернету орут, что работу надо менять каждые три года.
- Сейм.
- На железной дороге часто работают десятки лет. В этом году, увы, скончался дяденька, проработавший более 50 лет на одном и том же месте.
- Любое предприятие, название которого начинается с Rīgas или Latvijas. Производные от Lat... тоже можно сюда отнести.
- Похоронное бюро.
- В Rimi работаю уже почти 11 лет, мне самому нет ещё и 30. Многие коллеги - более 10, знаю многих, кто 20 и 25+.
- В Olpha (ex Olainfarm) были коллеги, проработавшие 50 лет, для которых это была первая работа.
- Latvijas Dzelzceļš и Pasažieru vilciens. На последнем средний возраст - 49 лет. На первом - не удивлюсь, если и больше.
- Банки тоже точно могу назвать. Например, у нас в Luminor есть люди, работающие 10, 15 и больше лет.
- Гостиница "Латвия" (под разными владельцами). Знаю коллег, которые там работают уже 25, 20 лет, и таких там немало.
- В Maxima и Elvi рядом с домом некоторые продавщицы в самом деле уже годами сидят.
- Мама уже больше 20 лет работает на хлебопекарне Lāči, у неё несколько коллег работают там 10+ лет (в офисе и на производстве). В If Apdrošināšana довольно много людей работают годами. В автосалонах тоже много таких, кто годами держится.
- В предприятии дорожного строительства есть несколько десятков человек, кто там проработал более 30 и даже 40 лет. У очень многих коллег это первое и единственное рабочее место уже несколько десятков лет.
- Был Tallink. Я бы сама до сих пор там точно работала, если бы не ковид и всяческие другие обстоятельства, перекрывшие кислород паромам. Было даже желание переехать в Эстонию и продолжить работать в Tallink. Dormeo тоже. Когда я пришла туда, у меня были коллеги, которые на тот момент уже работали там много лет - они до сих пор там. Так что это тоже одно из предприятий, где работники сидят годами и нет жуткой ротации, кроме колл-центра.