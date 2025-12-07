Есть ли в Латвии предприятия, где люди работают десятки лет? Дискуссия в соцсети выяснила — да

Пост Анете состоит всего из одного предложения: "Какие предприятия в Латвии вы знаете, где люди остаются работать годами?". Не будем цитировать здесь все ответы на него - их слишком много, но если выбрать наиболее интересные, то они очень показательны.

- Архивы. Я сама работаю в архиве кинофотофонодокументов с 2013 года, но есть коллеги в других архивах, которые работают 40 и более лет.

- Даугавпилсская тюрьма.

- Врачи конкретных специальностей в крупных государственных больницах. Например, кардиохирургия в Латвии есть только в больнице Страдиня.

- В наши дни неприлично долго работать на одном рабочем месте. Почитайте. По всему интернету орут, что работу надо менять каждые три года.

- Сейм.

- На железной дороге часто работают десятки лет. В этом году, увы, скончался дяденька, проработавший более 50 лет на одном и том же месте.

- Любое предприятие, название которого начинается с Rīgas или Latvijas. Производные от Lat... тоже можно сюда отнести.

- Похоронное бюро.

- В Rimi работаю уже почти 11 лет, мне самому нет ещё и 30. Многие коллеги - более 10, знаю многих, кто 20 и 25+.

- В Olpha (ex Olainfarm) были коллеги, проработавшие 50 лет, для которых это была первая работа.

- Latvijas Dzelzceļš и Pasažieru vilciens. На последнем средний возраст - 49 лет. На первом - не удивлюсь, если и больше.

- Банки тоже точно могу назвать. Например, у нас в Luminor есть люди, работающие 10, 15 и больше лет.

- Гостиница "Латвия" (под разными владельцами). Знаю коллег, которые там работают уже 25, 20 лет, и таких там немало.

- В Maxima и Elvi рядом с домом некоторые продавщицы в самом деле уже годами сидят.

- Мама уже больше 20 лет работает на хлебопекарне Lāči, у неё несколько коллег работают там 10+ лет (в офисе и на производстве). В If Apdrošināšana довольно много людей работают годами. В автосалонах тоже много таких, кто годами держится.

- В предприятии дорожного строительства есть несколько десятков человек, кто там проработал более 30 и даже 40 лет. У очень многих коллег это первое и единственное рабочее место уже несколько десятков лет.

- Был Tallink. Я бы сама до сих пор там точно работала, если бы не ковид и всяческие другие обстоятельства, перекрывшие кислород паромам. Было даже желание переехать в Эстонию и продолжить работать в Tallink. Dormeo тоже. Когда я пришла туда, у меня были коллеги, которые на тот момент уже работали там много лет - они до сих пор там. Так что это тоже одно из предприятий, где работники сидят годами и нет жуткой ротации, кроме колл-центра.