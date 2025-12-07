Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Есть ли в Латвии предприятия, где люди работают десятки лет? Дискуссия в соцсети выяснила — да

Редакция PRESS 7 декабря, 2025 09:55

Важно 0 комментариев

Вопрос, который задала на платформе "Тредс" Анете, неожиданно заинтересовал публику и вызвал множество откликов. Правда, ответы иногда попадались совершенно неожиданные. 

Пост Анете состоит всего из одного предложения: "Какие предприятия в Латвии вы знаете, где люди остаются работать годами?". Не будем цитировать здесь все ответы на него - их слишком много, но если выбрать наиболее интересные, то они очень показательны.

- Архивы. Я сама работаю в архиве кинофотофонодокументов с 2013 года, но есть коллеги в других архивах, которые работают 40 и более лет.

- Даугавпилсская тюрьма.

- Врачи конкретных специальностей в крупных государственных больницах. Например, кардиохирургия в Латвии есть только в больнице Страдиня.

- В наши дни неприлично долго работать на одном рабочем месте. Почитайте. По всему интернету орут, что работу надо менять каждые три года.

- Сейм.

- На железной дороге часто работают десятки лет. В этом году, увы, скончался дяденька, проработавший более 50 лет на одном и том же месте.

- Любое предприятие, название которого начинается с Rīgas или Latvijas. Производные от Lat... тоже можно сюда отнести.

- Похоронное бюро.

- В Rimi работаю уже почти 11 лет, мне самому нет ещё и 30. Многие коллеги - более 10, знаю многих, кто 20 и 25+.

- В Olpha (ex Olainfarm) были коллеги, проработавшие 50 лет, для которых это была первая работа.

- Latvijas Dzelzceļš и Pasažieru vilciens. На последнем средний возраст - 49 лет. На первом - не удивлюсь, если и больше.

- Банки тоже точно могу назвать. Например, у нас в Luminor есть люди, работающие 10, 15 и больше лет.

- Гостиница "Латвия" (под разными владельцами). Знаю коллег, которые там работают уже 25, 20 лет, и таких там немало.

- В Maxima и Elvi рядом с домом некоторые продавщицы в самом деле уже годами сидят.

- Мама уже больше 20 лет работает на хлебопекарне Lāči, у неё несколько коллег работают там 10+ лет (в офисе и на производстве). В If Apdrošināšana довольно много людей работают годами. В автосалонах тоже много таких, кто годами держится.

- В предприятии дорожного строительства есть несколько десятков человек, кто там проработал более 30 и даже 40 лет. У очень многих коллег это первое и единственное рабочее место уже несколько десятков лет.

- Был Tallink. Я бы сама до сих пор там точно работала, если бы не ковид и всяческие другие обстоятельства, перекрывшие кислород паромам. Было даже желание переехать в Эстонию и продолжить работать в Tallink. Dormeo тоже. Когда я пришла туда, у меня были коллеги, которые на тот момент уже работали там много лет - они до сих пор там. Так что это тоже одно из предприятий, где работники сидят годами и нет жуткой ротации, кроме колл-центра.

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать