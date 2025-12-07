Задержан подозреваемый в двойном убийстве, совершённом в Каунасе (ВИДЕО)

В соцсетях было опубликовано видео задержания. По неофициальным данным, Микутавичюса в парке заметили девушки.

На видео видно, что подозреваемый бежит и его преследует группа людей. Вскоре его повалили на асфальт и начали бить; слышны призывы прекратить избиение.

Вскоре после задержания полиция объявила благодарность жителям Каунаса, которые помогли поймать подозреваемого.

Ночью полиция по итогам задержания провела внеочередную пресс-конференцию. Начальник полиции Каунасского уезда Миндаугас Акелайтис на конференции, в частности, сказал: "Могу лишь подтвердить тот факт, что человек был задержан с помощью жителей, сейчас он находится под стражей и ведётся активная работа по сбору доказательств".

По словам Акелайтиса, задержанный не оказал сопротивления сотрудникам полиции, но пытался скрыться от местных жителей. Он фактически всё время находился в радиусе одного километра - в районе ул. Партизану, Кальнечю и соседних. "Мы сосредоточились на этом районе, потому что у нас было больше всего предпосылок для этого", - заявил Акелайтис.

Как уже сообщалось, в четверг в Каунасе были убиты две девушки. Подозреваемый 29-летний Микутавичюс был объявлен в розыск.

В 13:2 поступило сообщение о том, что в Каунасе на проспекте В. Кревес в квартире найден труп 22-летней девушки с перерезанным горлом. Согласно доступным данным, убитая - родственница подозреваемого, предположительно, его двоюродная сестра. Мотив убийства пока неизвестен.

Из квартиры на проспекте В. Кревес Микутавичюс отправился в квартиру на проспекте Прамонес, где он убил 24-летнюю женщину - риэлтора. По неофициальной информации tv3.lt, оставив тело убитой в квартире, он запер дверь и ушёл.

Родственники девушки не смогли связаться с ней, поэтому обратились в спецслужбы. После того, как пожарные взломали дверь, в 19:46 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела жертвы.