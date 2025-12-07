По данным агентства, эта инициатива может войти в новый санкционный пакет Евросоюза, который планируется представить в начале 2026 года.

Сейчас западные судоходные и страховые компании могут участвовать в транспортировке российской нефти при условии, что она продаётся по цене ниже установленного потолка. Изначально он составлял $60 за баррель, позже ЕС и Канада снизили его до $47,6. Благодаря этому около трети российского экспорта нефти по-прежнему перевозят суда компаний из стран Запада — преимущественно Греции, а также Кипра и Мальты.

Предлагаемые меры предполагают полный отказ от такой практики. По информации собеседников Reuters, европейские власти намерены обсудить инициативу с партнёрами по G7, прежде чем включать её в пакет санкций. При этом Британия и США уже выразили предварительную поддержку. Однако окончательная позиция администрации Дональда Трампа будет зависеть от хода переговоров по Украине и избранной им стратегии.

По данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), в октябре 38% российского нефтяного экспорта приходилось на танкеры стран G7. Остальные объёмы перевозил так называемый «теневой флот», созданный Москвой для обхода западных ограничений: 44% — суда, находящиеся под санкциями, и 18% — танкеры, не внесённые в чёрные списки. В сегменте нефтепродуктов зависимость от западных перевозчиков ещё выше — их доля достигает 79%, указывает CREA.

Всего в мировом «теневом флоте», который также используется для транспортировки подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы, насчитывается 1423 танкера. Из них 921 уже внесён в санкционные списки США, Великобритании или ЕС.