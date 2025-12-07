Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Евросоюз готов полностью блокировать перевозки российской нефти (1)

Редакция PRESS 7 декабря, 2025 07:12

Мир 1 комментариев

Евросоюз и страны «Большой семёрки» обсуждают возможность резкого ужесточения ограничений на поставки российской нефти. Как сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом подготовки, вместо действующего с конца 2022 года механизма ценового потолка ЕС и G7 рассматривают вариант полного запрета на предоставление услуг, связанных с морскими перевозками российской нефти.

По данным агентства, эта инициатива может войти в новый санкционный пакет Евросоюза, который планируется представить в начале 2026 года.

Сейчас западные судоходные и страховые компании могут участвовать в транспортировке российской нефти при условии, что она продаётся по цене ниже установленного потолка. Изначально он составлял $60 за баррель, позже ЕС и Канада снизили его до $47,6. Благодаря этому около трети российского экспорта нефти по-прежнему перевозят суда компаний из стран Запада — преимущественно Греции, а также Кипра и Мальты.

Предлагаемые меры предполагают полный отказ от такой практики. По информации собеседников Reuters, европейские власти намерены обсудить инициативу с партнёрами по G7, прежде чем включать её в пакет санкций. При этом Британия и США уже выразили предварительную поддержку. Однако окончательная позиция администрации Дональда Трампа будет зависеть от хода переговоров по Украине и избранной им стратегии.

По данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), в октябре 38% российского нефтяного экспорта приходилось на танкеры стран G7. Остальные объёмы перевозил так называемый «теневой флот», созданный Москвой для обхода западных ограничений: 44% — суда, находящиеся под санкциями, и 18% — танкеры, не внесённые в чёрные списки. В сегменте нефтепродуктов зависимость от западных перевозчиков ещё выше — их доля достигает 79%, указывает CREA.

Всего в мировом «теневом флоте», который также используется для транспортировки подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы, насчитывается 1423 танкера. Из них 921 уже внесён в санкционные списки США, Великобритании или ЕС.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

