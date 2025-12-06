Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Онкоцентр временно переезжает; как это будет происходить и что нужно знать пациентам

Редакция PRESS 6 декабря, 2025 14:52

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвийском онкологическом центре (ЛОЦ) грядут большие перемены. В связи с ожидаемой реконструкцией уже в ближайшее время планируется начать постепенный перевод его отделений в стационар Рижской Восточной клинической университетской больницы "Гайльэзерс". Перевод предполагается завершить к июню следующего года, сообщает портал 360TV Ziņas.

Для пациентов это в перспективе означает, что больше не придётся лечиться в помещениях, сохранившихся ещё с 80-х годов, но в ближайшем будущем клиентов ждут известные неудобства.

Помещения ЛОЦ находятся в критическом состоянии. Как сообщило агентство LETA сегодня, 6 декабря, там произошла авария водопровода. Коллеги из-за рубежа не могут поверить, что так может выглядеть место, где лечится более 80% онкобольных страны. Спрос на онкологические операции в Латвии продолжает расти, показатели заболеваемости увеличиваются на 2-3% в год. Неделю назад правительство решило выделить недостающие 48 миллионов евро, чтобы здание можно было реконструировать за один заход, а не по частям, как планировалось ранее.

Член правления Восточной больницы Харалдс Плаудис по этому поводу заявил следующее: "Это самый большой переезд стационара за всю историю Латвии. Процесс будет организован постепенно". Для одного отделения это может занять до двух недель. Чтобы работы велись оперативно, планируется привлечь дополнительные рабочие руки. Плаудис готов привлечь даже армию и Земессардзе, чтобы это был "замечательный жест публичного партнёрства, принцип, что всё общество может трудиться совместно на благо пациентов и здравоохранения".

Тем пациентам, чьи операции назначены как раз на это время перемен, придётся считаться с изменениями графика. Руководитель бюро по руководству проектами Восточной больницы Эмиль Пулманис поясняет, как это предположительно будет проиходить: "Ну, например, на данный момент в ЛОЦ запланирована операция. Итак, она заканчивается, вечером эта операционная закрывается и на следующий день надо начинать уже в операционной "Гайльэзерса". Операция может не состояться утром, её могут отложить до послеобеденного времени или следующего дня, чтобы успеть перенести всю технику и оборудование в новое помещение".

Так что в отдельных случаях может поменяться не только время, но и дата операции - она может сдвинуться на день-два. В больнице обещают, что обо всех изменениях будут информировать заблаговременно. Плаудис обнадёживает: "Вся эта информация будет на сайте, люди получат возможность звонить по номерам, которые будут указаны, писать нам на электронную почту, общаться в соцсетях, мы очень открыты".

Ольга Валциня, основатель объединения организаций онкопациентов "Онкоальянс", призывает смотреть на ситуацию реалистично, но с оптимизмом: "Скорее всего, проблемы будут, кто-то забудет, ещё какие-то неприятности могут быть, но хорошее учреждение характеризуется не только тем, что у него нет проблем, но тем, что там умеют их решать, поэтому мы надеемся, что они достаточно компетентны, чтобы больших проблем не было".

Больница призывает людей отнестись с пониманием и внимательно отслеживать информацию на её сайте. 

