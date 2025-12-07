Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гаджет машинного доения: как камера красного света стала ловушкой для водителей

tv3.lv 7 декабря, 2025 10:26

Важно 0 комментариев

В центре Юрмалы, в Майори, установлена ловушка - камера красного света, фиксирующая в среднем 26 нарушений в сутки. За 11 месяцев уходящего года нарушений накопилось почти 9000, благодаря чему самоуправление заработало четверть миллиона евро. Водители считают, что камера установлена специально, чтобы "доить" их, а не повышать безопасность движения, сообщает программа "Без табу".

В редакцию обратилась с жалобой учительница, приехавшая с коллегами на мероприятие в культурном центре "Майори". Все они припарковались на стоянке в конце ул. Йомас, после мероприятия чинно сели в машины и со стоянки, свернув направо, выехали на ул. Лиенес.

Подвох здесь состоит в том, что на выезде со стоянки стоит один светофор. Когда водитель дождался зелёного света здесь, он выезжает и поворачивает, но сразу за поворотом установлен ещё один светофор, а также имеется пешеходный переход. И вот на этом втором светофоре в этот момент горит красный свет. 

Так случилось и у тех учительниц, которые получили штрафы - по 30 евро каждая: "Когда мы выезжали на зелёный и поворачивали направо, мы не могли видеть, что на втором светофоре выше крыши машины горит красный. Вот так все "училки" и заплатили штрафы. Поговорили с людьми, и оказалось, что там многие регулярно платят штрафы. Может быть, можно город Юрмалу малость образумить - это не совсем корректный источник прибыли?".

Учительниц было четверо, с каждой по 30 евро - итого 120. 

Эта камера установлена, чтобы зарабатывать, а не улучшать безопасность движения, считает юрмальчанин Марис Озолиньш, эксперт по дорожному движению и редактор портала iAuto.lv. Он убеждён, что несознательность водителей тут ни при чём - в этом месте всё специально размещено так, чтобы водители попадали в ловушку.

С ним согласен и ведущий программы Zebra Паул Тимротс: "Видя, что это место, где совершаются ошибки, полиция продолжает брать с людей деньги. Это очень зло и глупо! Полиция должна вести профилактическую работу, а они ждут, пока кто-нибудь не нарушит, и фотографируют. Это свинство! Если мы видим, что в одном и том же месте люди часто ошибаются и получают штрафы, это не означает, что люди злы и хотят ехать на красный. Это означает, что место дурацкое. Например, если у тебя дома гости часто спотыкаются о порог, надо понимать, что дом построен дерьмово, а не гости виноваты. А вот юрмальские полицейские радуются чужим ошибкам и на этом зарабатывают".

Засада в прямом и переносном смысле ещё и в том, что у второго светофора перед "зеброй" имеется знак "Стоп". Он требует остановиться перед пешеходным переходом и дождаться зелёного сигнала, даже если пешеходы уже пересекли улицу. Многие водители об этом забывают, а самоуправление и муниципальная полиция используют это, чтобы зарабатывать, считает Озолиньш. По его мнению, если водители продолжают движение сразу после того, как пройдут пешеходы, это никому не угрожает, поэтому знак "Стоп" установлен именно в качестве ловушки.

Озолиньш также сказал, что самоуправление долгое время незаконно штрафовало водителей, потому что камера красного света была уже давно, а знака "Стоп" не было, так что шофёры имели право продолжать движение сразу, пропустив пешеходов и не дожидаясь зелёного сигнала. Только после многочисленных обжалований штрафов летом нынешнего года местная власть установила знак, рассказал Озолиньш.

Администрация города Юрмалы, по-видимому, наконец осознала, что с организацией движения в этом месте существует проблема, и в ответе редакции "Без табу" пообещала, что решение готовится и будет отправлено на согласование в Latvijas Valsts ceļi, а затем необходимые меры всё же будут приняты.

