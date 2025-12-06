Бюро внутренней безопасности задержало двух сотрудников Госполиции

Задержания состоялись в начале декабря. Оба сотрудника работали в Рижском региональном управлении Госполиции.

Бюро внутренней безопасности в ходе процессуальных действий зафиксировало и изъяло предметы, связанные с расследуемыми преступными деяниями.

Одному из задержанных по ходатайству Бюро Рижский городской суд в качестве меры пресечения назначил содержание под стражей.

Дополнительная информация в интересах следствия в данный момент не разглашается.

Бюро напоминает, что никого нельзя считать виновным в совершении преступного деяния, пока вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.