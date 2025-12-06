Кирсис об ограждениях на набережной Даугавы: столбики помогут не всегда

"Вопрос на самом деле таков - почему эта машина съехала в реку? Если там был какой-то умысел, как мы слышали в СМИ, то, наверное, столбики не помогут", - считает Кирсис.

Ему вспоминается другое происшествие: "Машину забыли поставить на ручник, и она скатилась в Даугаву - в таких случаях они могли бы помочь". По мнению вице-мэра, имеет смысл установить болларды или другие массивные столбики на случай, если такое происходит нечаянно.

"Если кто-то умышленно попытался въехать туда, скорее всего, столбики не помогли бы", - предполагает он.