Макрон попросил Си Цзиньпина запретить России бить зимой по энергетике Украины

Он подчеркнул, что война в Украине представляет угрозу европейской безопасности и призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы способствовать достижению прочного мира.

В ответ на это Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает все усилия, направленные на скорейшее завершение военного конфликта в Украине. По его словам, все стороны должны добиваться справедливого мира через диалог и переговоры. Лидер КНР подчеркнул, что готов играть «конструктивную роль», но выступает решительно против «любой безответственной практики перекладывания вины и очернения Китая» в связи с «украинским кризисом».