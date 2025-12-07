Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Лариса Долина покаялась и заявила, что вернёт деньги покупательнице свой квартиры — когда соберёт

Редакция PRESS 7 декабря, 2025 08:17

Мир 0 комментариев

Фото: Википедия, Диана Анкудинова. CC BY 3.0

Лариса Долина публично объяснила обстоятельства громкого квартирного спора в Хамовниках, впервые подробно рассказав о том, как стала жертвой мошенников и почему не могла ранее комментировать решение суда. Свой рассказ певица представила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Артистка отметила, что долгое время хранила молчание из-за подписки о неразглашении, которую дала следствию. Кроме того, на фоне разгоревшихся в интернете дискуссий о справедливости судебного решения она находилась в гастрольном туре по городам Дальнего Востока и физически не могла выйти с публичным заявлением.

По словам Долиной, несколько месяцев она находилась под влиянием мужчины, представившегося Андреем Лукиным. Он убедил певицу, что её недвижимость пытаются незаконно присвоить, и настоятельно рекомендовал срочно продать квартиру по заниженной цене — за 112 млн рублей. При этом, подчеркнула артистка, именно «Лукин» связался с риелторами, которые затем нашли покупателя.

Квартиру осматривали четыре потенциальных покупателя, среди них — Полина Лурье. Она поинтересовалась причиной снижения стоимости, на что Долина ответила, что планирует съехаться с детьми.

Певица подчеркнула, что не считает Лурье виновной в произошедшем. В беседе с ведущим Дмитрием Борисовым она пообещала вернуть покупательнице всю сумму, хотя сейчас нужных средств у неё нет. Долина заверила, что сделает всё возможное, чтобы выполнить обязательства.

«Это моя проблема. Это меня обманули мошенники. Вы — пострадавшая и я пострадавшая. Я — от рук мошенников, а вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся и договоримся», — сказала артистка, обращаясь к Лурье.

Борисов уточнил, что редакция приглашала Полину Лурье в студию, однако она отказалась, отметив, что хочет оградить себя и детей от внимания прессы. Комментировать ситуацию она готова после решения Верховного суда.

Сделку купли-продажи Хамовнический суд признал недействительной, но не обязал Долину вернуть Лурье уплаченные средства. Апелляции в Мосгорсуде и Втором кассационном суде покупательница проиграла и обратилась в Верховный суд.

После решения кассации в соцсетях развернулась кампания критики в адрес Долиной — многие пользователи сочли судебные вердикты несправедливыми по отношению к Лурье. На этом фоне в Южно-Сахалинске отменили два концерта певицы и расторгли контракт на 11,2 млн рублей.

К публичной критике присоединились и известные артисты — среди них певица Слава, актёр Никита Джигурда и модель Алёна Водонаева. Рассмотрение жалобы Лурье в Верховном суде назначено на 16 декабря.

А тем временем...

«Хорошо, если бы у меня (после выборов) не отобрали мою квартиру, заработанную моим честным трудом. Если придут коммунисты, не исключено, что я ее лишусь…», - Лариса Долина, интервью "Московской правде" 29 июня 1996 года накануне президентских выборов в России.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать