Лариса Долина покаялась и заявила, что вернёт деньги покупательнице свой квартиры — когда соберёт

Артистка отметила, что долгое время хранила молчание из-за подписки о неразглашении, которую дала следствию. Кроме того, на фоне разгоревшихся в интернете дискуссий о справедливости судебного решения она находилась в гастрольном туре по городам Дальнего Востока и физически не могла выйти с публичным заявлением.

По словам Долиной, несколько месяцев она находилась под влиянием мужчины, представившегося Андреем Лукиным. Он убедил певицу, что её недвижимость пытаются незаконно присвоить, и настоятельно рекомендовал срочно продать квартиру по заниженной цене — за 112 млн рублей. При этом, подчеркнула артистка, именно «Лукин» связался с риелторами, которые затем нашли покупателя.

Квартиру осматривали четыре потенциальных покупателя, среди них — Полина Лурье. Она поинтересовалась причиной снижения стоимости, на что Долина ответила, что планирует съехаться с детьми.

Певица подчеркнула, что не считает Лурье виновной в произошедшем. В беседе с ведущим Дмитрием Борисовым она пообещала вернуть покупательнице всю сумму, хотя сейчас нужных средств у неё нет. Долина заверила, что сделает всё возможное, чтобы выполнить обязательства.

«Это моя проблема. Это меня обманули мошенники. Вы — пострадавшая и я пострадавшая. Я — от рук мошенников, а вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся и договоримся», — сказала артистка, обращаясь к Лурье.

Борисов уточнил, что редакция приглашала Полину Лурье в студию, однако она отказалась, отметив, что хочет оградить себя и детей от внимания прессы. Комментировать ситуацию она готова после решения Верховного суда.

Сделку купли-продажи Хамовнический суд признал недействительной, но не обязал Долину вернуть Лурье уплаченные средства. Апелляции в Мосгорсуде и Втором кассационном суде покупательница проиграла и обратилась в Верховный суд.

После решения кассации в соцсетях развернулась кампания критики в адрес Долиной — многие пользователи сочли судебные вердикты несправедливыми по отношению к Лурье. На этом фоне в Южно-Сахалинске отменили два концерта певицы и расторгли контракт на 11,2 млн рублей.

К публичной критике присоединились и известные артисты — среди них певица Слава, актёр Никита Джигурда и модель Алёна Водонаева. Рассмотрение жалобы Лурье в Верховном суде назначено на 16 декабря.

А тем временем...

«Хорошо, если бы у меня (после выборов) не отобрали мою квартиру, заработанную моим честным трудом. Если придут коммунисты, не исключено, что я ее лишусь…», - Лариса Долина, интервью "Московской правде" 29 июня 1996 года накануне президентских выборов в России.