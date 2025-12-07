По-прежнему больше всего денег мошенники выманивают, выдавая себя за поставщиков коммунальных услуг, сотрудников Госполиции, работников операторов мобильной связи, СГД, кредитных учреждений, почты или социальной службы. На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось заполучить 303 тысячи 931 евро, больше всего эпизодов зарегистрировано в Рижском регионе - 189.

"Говорят по-русски, звонят из Tet, Omniva, VSAA, других государственных организаций и требуют персональный код, паспортные данные и т.д. Мне якобы пришло заказное письмо, надо зарегистрировать какой-то номер и т.д. Как быть с этими мошенниками, кто-нибудь знает? Я поговорил и любезно послал нах... Обычно я практически не ругаюсь, но этим можно насладиться. А может быть, есть лучшая/более правильная форма, как действовать? Зафиксировать номер и отправить Госполиции? Просто игнорировать и не брать телефон, если звонят с чужих номеров? Какой у вас опыт, что вы делаете?" - спрашивает в "Фейсбуке" совета Андис.

В ответ его буквально засыпали советами:

- В нашей серьёзной жизни рекомендую к этому относиться совсем несерьёзно и немного развлечь себя. Мои любимые методы: 1) говорить о Боге и активно проповедовать, спрашивая, верующий ли тот, кто звонит; 2) начать напевать какую-нибудь мелодию, потом спросить у звонящего, какого он мнения о моём голосе и нужно ли мне участвовать в конкурсе талантов; 3) если звонит мужчина, сделать комплимент его приятному голосу, спросить, женат ли он, не хочет ли подругу и другие личные вопросы; 4) подыграть, поблагодарив за прекрасный сервис и доброе сердце, за то, что звонящий старается меня спасти в столь трагической ситуации, а когда начнут требовать данные или деньги, начать подробный рассказ о других житейских проблемах, достойных сериала: не могли бы вы и в этом помочь; 5) когда спрашивают, как хочу оплатить "услугу", после небольшой паузы ответить: золотом и кровью.

- Я понимаю, что это не всегда под рукой, но меня спас совет: когда звонят, ответь, позволь начать свой рассказ, накрой телефон кастрюлей и от души стукни по ней ложкой.

- Мне всего один раз звонили, сказали, что кто-то пытается снять мои деньги из Swedbank, я очень эмоционально обрадовалась, сказала: как чудесно, что у меня там деньги есть, спросила, сколько их... После этого вопроса они тихо отключились.

- Мне посоветовали при каждом таком разговоре вначале спрашивать: "Чей Крым?". Тогда разговор прекращают на другом конце.

- Специалист из банка рекомендует не разговаривать, потому что есть возможность, что голос записывается и потом с помощью ИИ вашим голосом звонят родственникам и пытаются выманить деньги.

- Я использую это как возможность пополнить и освежить свой запас бранных слов. Редкостная возможность. Но без бесед.

- Я говорю, что мне уже звонили и я всё оформила. С русскими говорю только по-латышски, тогда они сами бросают трубку.

- Я ради юмора всегда говорю, что охотно всё сделаю, когда закончится срок ареста. Это всегда срабатывает, разговор заканчивается. Мне самой смешно.

- Если есть время, говорю, что не знаю вторую половину кода, что надо найти паспорт. И кладу телефон на стол. Рекорд - почти час ждали.

- Недавно говорила с ними и попросила, чтобы поговорили чуть дольше, чтобы спецслужбы могли определить, где именно они находятся.

- В редких случаях, когда собеседник владеет латышским, прошу назвать имя и фамилию, кому звонит. Работает!!!

- Поднимите и хорошо поставленным голосом скажите: "Спасибо за ваш звонок, вы пожертвовали 50 евро приюту для животных".

- Я обычно говорю, что они позвонили в Службу госбезопасности и звонок записывается. Очень скоро разговор заканчивается пи-пи-пи...

- Скачайте приложение Ugunsmūris и стучите на мошенников в CERT.LV, потому что они могут порвать цепочку, чтобы не попались те, у кого не такой сильный аналитический ум.

- Скажи, что ты торгуешь секс-игрушками, и начни предлагать ассортимент. Я использую этот способ для навязчивых продавцов около кассы, которые с первого отказа не понимают. Ты обсмеёшься от их реакций, и негатив превратится в позитив. Будет ещё чем поделиться с соотечественниками, историей какой-нибудь. Красноречие тебе не чуждо, так сказать.

- Не брать трубку. Они фиксируют, что её подняли. Дальше звонят с других номеров.

- Я отвечаю, что позвонили по внутреннему телефону отдела кибербезопасности - они быстро бросают трубку.

- Всё это весело до того момента, пока кого-нибудь в самом деле не обжулят. Тогда лихорадочно винят банк, коммерсанта, у которого сделана покупка на украденные деньги. Все тогда виноваты, кроме самой жертвы мошенников, и потом начинается нытьё в соцсетях о том, как можно отдать товары, не проверив паспорт, отпечатки пальцев и бог весть что ещё.

- Слышала, что надо у него спросить: у тебя ноги есть? Ходить умеешь? И тогда послать нах...

- Я говорю как бы через плечо: "Товарищ полковник, подключите преследование, мошенники звонят!" По-русски, конечно.

- Надо дать персональный код какого-нибудь политика, тогда быстро найдут и ликвидируют. А если серьёзное, то лучше всего болтать с ними - за это время они не обворуют кого-нибудь другого.

- Спросить, из какого места заключения и из какой камеры звонят.

- Отвечай: я человек, у меня личных данных нет, требуйте с государства.