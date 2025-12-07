Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В соцсетях обещают устроить протест против повышения пошлины за пользование автодорогами (2)

© LETA 7 декабря, 2025 11:11

Важно 2 комментариев

В субботу в соцсетях появились сообщения о том, что в воскресенье, 7 декабря, люди собираются протестовать против пошлины за пользование автодорогами (она же виньетка) для коммерческих автомобилей полной массой до 3,5 тонн, сообщает агентство LETA. 

Авторы ряда постов, преимущественно фермеры и мелкие предприниматели, собираются приехать к зданию Кабмина к 14:00 на своих пикапах и грузовых микроавтобусах.

Один из авторов таких постов, эко-фермер из Огрского края Петерис Димантс (на фото), член правления Зелёной партии Латвии (ЗПЛ), сказал агентству LETA, что он не проводит акцию протеста и не призывает собираться, но индивидуально как частное лицо воспользуется своей возможностью, предусмотренной законом, и явится, чтобы высказать своё мнение. То, что авторы нескольких других постов указали то же самое время, Димантс назвал совпадением.

В случае, если правительство не исправит допущенную ошибку, будет организована массовая протестная акция с участием "нескольких тысяч человек и сотен автомашин".

Димантс сказал также, что, по его мнению, ни правительство, ни Сейм толком не поняли, что делают, поэтому он выразил уверенность, что ошибка будет вскоре исправлена.

На вопрос о том, связан ли протест, запланированный на завтра, с его политической деятельностью в правлении ЗПЛ, Димантс дал отрицательный ответ, повторно подчеркнув, что выскажет своё мнение сугубо как частное лицо.

Как выяснилось в Рижской думе, никаких протестных акций у Кабмина на воскресенье не заявлено.

Уже сообщалось, что депутаты Объединённого списка подали поправки к Закону о пошлине за пользование автодорогами, призвав отменить виньетку для коммерческих автомобилей полной массой до 3,5 тонн и повысить плату за виньетки на меньшую сумму, чем планируется.

Депутаты считают, что решение повысить пошлину вредит народному хозяйству и способствует инфляции. С 1 января нынешнего года она уже была повышена на 48%, а теперь новыми поправками предусмотрено её увеличение ещё в среднем на 38% с 1 января 2026 года (для тяжёлых грузовиков с двигателями Euro VI -  на 67%), причём был значительно расширен круг плательщиков пошлины и территория её действия - теперь её нужно будет платить и при езде по региональным автодорогам.

С 1 января 2026 года для легкового коммерческого транспорта категории N1 (грузовых микроавтобусов и пикапов) плата за виньетку будет увеличена с 260 до 360 в год. Изменения к худшему коснутся как минимум 27 тысяч жителей Латвии - предпринимателей, фермеров, работников лесного хозяйства.

Для тягачей виньетка теперь будет стоить 700 евро в год - вместо 420 евро.

Объединённый список считает, что в Латвии и без того населению и бизнесменам уже сейчас приходится платить самые высокие в странах Балтии налоги и пошлины, связанные с автомашинами, поэтому новые нормы непосредственным образом подрывают конкурентоспособность предприятий. Требование установить порог взимания пошлины для коммерческого автотранспорта уже с 3000 кг депутаты считают несправедливым.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (2)

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (2)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (2)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

