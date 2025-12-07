Авторы ряда постов, преимущественно фермеры и мелкие предприниматели, собираются приехать к зданию Кабмина к 14:00 на своих пикапах и грузовых микроавтобусах.

Один из авторов таких постов, эко-фермер из Огрского края Петерис Димантс (на фото), член правления Зелёной партии Латвии (ЗПЛ), сказал агентству LETA, что он не проводит акцию протеста и не призывает собираться, но индивидуально как частное лицо воспользуется своей возможностью, предусмотренной законом, и явится, чтобы высказать своё мнение. То, что авторы нескольких других постов указали то же самое время, Димантс назвал совпадением.

В случае, если правительство не исправит допущенную ошибку, будет организована массовая протестная акция с участием "нескольких тысяч человек и сотен автомашин".

Димантс сказал также, что, по его мнению, ни правительство, ни Сейм толком не поняли, что делают, поэтому он выразил уверенность, что ошибка будет вскоре исправлена.

На вопрос о том, связан ли протест, запланированный на завтра, с его политической деятельностью в правлении ЗПЛ, Димантс дал отрицательный ответ, повторно подчеркнув, что выскажет своё мнение сугубо как частное лицо.

Как выяснилось в Рижской думе, никаких протестных акций у Кабмина на воскресенье не заявлено.

Уже сообщалось, что депутаты Объединённого списка подали поправки к Закону о пошлине за пользование автодорогами, призвав отменить виньетку для коммерческих автомобилей полной массой до 3,5 тонн и повысить плату за виньетки на меньшую сумму, чем планируется.

Депутаты считают, что решение повысить пошлину вредит народному хозяйству и способствует инфляции. С 1 января нынешнего года она уже была повышена на 48%, а теперь новыми поправками предусмотрено её увеличение ещё в среднем на 38% с 1 января 2026 года (для тяжёлых грузовиков с двигателями Euro VI - на 67%), причём был значительно расширен круг плательщиков пошлины и территория её действия - теперь её нужно будет платить и при езде по региональным автодорогам.

С 1 января 2026 года для легкового коммерческого транспорта категории N1 (грузовых микроавтобусов и пикапов) плата за виньетку будет увеличена с 260 до 360 в год. Изменения к худшему коснутся как минимум 27 тысяч жителей Латвии - предпринимателей, фермеров, работников лесного хозяйства.

Для тягачей виньетка теперь будет стоить 700 евро в год - вместо 420 евро.

Объединённый список считает, что в Латвии и без того населению и бизнесменам уже сейчас приходится платить самые высокие в странах Балтии налоги и пошлины, связанные с автомашинами, поэтому новые нормы непосредственным образом подрывают конкурентоспособность предприятий. Требование установить порог взимания пошлины для коммерческого автотранспорта уже с 3000 кг депутаты считают несправедливым.