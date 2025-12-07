Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Минутка лишнего»: юрист — о том, почему Латвии не нужны airBaltic, железные дороги и порты (3)

Редакция PRESS 7 декабря, 2025 09:34

Важно 3 комментариев

Так рассуждает юрист Юрий Соколовский, написавший у себя в "Фейсбуке" пост, где он обосновывает, почему "AirBaltic, железные дороги, порты, большая часть банков, часть вузов — лишние при нынешней латвийской экономической модели".

"Нынешняя модель неамбициозна — это дотируемое местное самоуправление в ЕС.

Главный источник инвестиций — дотации из бюджета ЕС. Главный в такой модели — администрация, которая распределяет дотационные деньги. Её основные цели — стабильность, отсутствие конкуренции, гарантии долгого нахождения у власти местной элиты.

Госбюджет и бюджеты самоуправлений (через них распределяется почти половина латвийского ВВП) — главный источник жизни в такой модели. Основные ресурсы, такие как, например, лес, выработка электроэнергии, авиация, контролируются государством.

Треть занятых работает в госсекторе и государственных предприятиях.

Местный бизнес подстраивается под политику, иначе не получит деньги из бюджетов. В центре информационной политики почти монопольно стоит обильно финансируемое из бюджета госмедиа.

Население сокращается из-за низкой рождаемости и эмиграции. Но это для руководителей такой модели выгодно: это снижает политическую конкуренцию, в том числе со стороны молодого поколения.

Вся экономика делится на три части: три оператора мобильной связи, три основные торговые сети, три оптовые фармацевтические компании; в принципе, для местных нужд достаточно трёх банков и трёх вузов.

При такой модели не нужен AirBaltic. Для региональных перевозок хватит и половины его флота.

Не нужно так много банков, если Латвия больше не претендует даже на роль балтийского финансового центра.

Не нужна железная дорога: при нынешней ситуации она убыточна и требует дотаций.

Не нужно так много портов: на всех грузов не хватит. Порты теперь работают с упавшими оборотами и в большей части — как временные хранилища.

Для местного населения и немногочисленных иностранных студентов не нужно так много вузов. Дело идёт к тому, что останутся три государственных.

Местная элита говорит о необходимости роста и инвестиций, но они ей не нужны: существующая модель её полностью устраивает.

При ней неплохо себя чувствуют примерно треть населения, среди которых много чиновников. Они и их заинтересованные семьи всегда дисциплинированно ходят на выборы, и при том что оставшиеся две трети на выборы ходят плохо, эта треть всегда по итогам превращается в половину и сохраняет текущую модель.

При внешнем финансировании модель может стагнировать долго, и на жизнь нынешней элиты и их детей может вполне хватить. Однако здесь есть уязвимости: если внешнее финансирование резко сократится, то правящую треть будет нечем кормить, и тогда наступит кризис.

Как говорил знаменитый инвестор Уоррен Баффет: «Только во время отлива узнаешь, кто купался голым»".

 

