К пациенту не ходи! В Восточной больнице Риги ограничения из-за эпидемии гриппа

«Посещения разрешены только тяжело или критически больным пациентам и лишь с разрешения лечащего врача или заведующего отделением», — сообщили в RAKUS.

Одновременно одного пациента может навестить только один посетитель. В больницу не будут допускаться лица с признаками вирусной инфекции — кашлем, чиханием, насморком или повышенной температурой. Категорически запрещено входить в отделения в верхней одежде, а при нахождении в помещениях обязательно использование защитной маски.

Медики обращают особое внимание на пациентов, которым в период эпидемии предстоят операции или процедуры, особенно если они не вакцинированы. Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться самим и не подвергать риску других.

Для родственников предусмотрена возможность передавать пациентам необходимые вещи — одежду, очки, предметы гигиены, книги, еду и лекарства. Передачу организует персонал соответствующего отделения, где проходит лечение пациент.

Эпидемия гриппа была официально объявлена Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) 9 декабря.