Президент Ринкевич призвал Сейм пересмотреть повышение дорожных сборов

По словам президента, изменения напрямую затронут юридических и физических лиц, владеющих грузовыми автомобилями массой свыше трёх тонн, используемыми для перевозки грузов по латвийским дорогам. Это касается как национальных, так и международных перевозчиков.

«После принятия закона остались существенные вопросы, которые следует переоценить. Регулирование имеет и косвенное влияние — на цены товаров и услуг», — отметил Ринкевич.

Президент указал, что во время публичного обсуждения поступили возражения от отраслевых организаций, а после принятия закона — обеспокоенность со стороны перевозчиков, фермеров и малого бизнеса, которые уже заключили контракты на следующий год.

Согласно поправкам, одобренным Сеймом 3 декабря, с 1 января 2026 года будет повышена большая часть ставок дорожного сбора (виньеток) для грузовиков массой свыше трёх тонн. В то же время для безэмиссионного транспорта предусмотрена нулевая ставка, а для других категорий — дифференциация по уровню выбросов.

Министерство сообщения пояснило, что изменения направлены на отражение реальных затрат на содержание инфраструктуры. Однако часть парламентариев и предпринимателей считает повышение экономически вредным и инфляционным.

Ринкевичс подчеркнул, что Сейм должен убедиться в обоснованности закона и при необходимости пересмотреть освобождения или создать компенсационные меры.