«Авторское право на собственное лицо» предлагают датчанам

Министр культуры Якоб Энгель-Шмидт говорит прямо: «Каждый человек имеет право на своё тело, свой голос и свои черты лица».

Причина спешки понятна. Алгоритмы научились делать идеальные подделки: фейковые видео, подменённые голоса, «клонированные» лица знаменитостей и обычных людей. Старые законы попросту не успевают за новейшими технологиями.

Что планируют изменить:

• можно будет требовать удаления реалистичных цифровых копий лица, голоса или тела;

• за незаконное использование — возможно требовать компенсации;

• под защитой окажутся все, не только публичные персоны;

• платформы, которые проигнорируют жалобы, рискуют штрафами.

При этом пародии и юмор не тронут — их сохраняют в зоне свободы.

Почему это важно и для тех, кто живёт за пределами Даниим? Юристы уже называют инициативу потенциальным «европейским прецедентом». Если закон примут, платформам по всему миру придётся менять работу ИИ-генераторов: вплоть до встроенных фильтров, меток, механизмов остановки и прозрачных систем удаления копий.

Но нерешённых вопросов хватает. Где проходит граница «реалистичного имитирования»? Можно ли защищать не только лицо, но и «стиль голоса» или манеру речи? И как заставить международные платформы подчиняться датским правилам?

Если её примут, каждый гражданин сможет сказать:

«Вы не имеете права использовать моё лицо или голос для ИИ — без моего разрешения!».

В век, когда граница между человеком и его цифровым двойником стремительно размывается, Дания выбрала радикально прямой ответ: идентичность — это собственность, и она принадлежит только вам.