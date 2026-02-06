Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижане предпочитают покупать квартиры в серийных домах: почему не в новых?

© LETA 6 февраля, 2026 11:44

Важно 0 комментариев

Холодная зима заставила многих задуматься о теплоснабжении, расходах на отопление и энергоэффективности жилья.

В Евросоюзе (ЕС) в среднем 9% жителей не имеют возможности поддерживать в своих домах достаточный уровень тепла, свидетельствуют данные "Eurostat".

В Латвии этот показатель составляет 4,9%, и, по крайней мере по официальной статистике, страна не относится к числу аутсайдеров ЕС.

В соседней Эстонии доля жителей, испытывающих проблемы с отоплением, еще ниже - 3,6%. В то же время у южного соседа, в Литве, показатель значительно выше и достигает 18%.

Вероятно, это связано с высокой распространенностью проживания в частных домах, особенно в сельской местности, где возможности обогрева существенно различаются и нередко бывают ограниченными.

Наиболее высокая доля людей, не имеющих возможности обеспечить достаточный уровень тепла дома, зафиксирована в Болгарии и Греции - по 19%, а самая низкая - в Финляндии (2,7%).

Хотя данные относятся к 2024 году, они наглядно демонстрируют общие тенденции. Пример Финляндии показывает, что даже в условиях сурового климата, когда в Лапландии температура воздуха нередко опускается ниже -40 градусов по Цельсию, можно найти эффективные решения в сфере строительства, утепления и отопления жилья.

На латвийском рынке недвижимости заметно, что, несмотря на активную рекламу преимуществ новостроек в зимний период, значительная часть сделок по-прежнему приходится на квартиры в серийных домах второй половины XX века.

В Риге в декабре 2025 года на первичном рынке новостроек было заключено лишь 8% всех сделок - столько же, сколько в октябре и ноябре.

В предыдущие месяцы этот показатель был выше и колебался от 9% до 15%, свидетельствуют обобщенные данные компании по недвижимости "Latio".

В январе 2026 года в Риге на продажу было выставлено около 4000 объектов жилья, из которых 21% составляли квартиры в серийных домах второй половины XX века, а почти 60% - квартиры в новых проектах, сообщает "Latio".

(Diena)

