Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры: где смотреть?

Параллельно праздничные мероприятия, дающие старт главным зимним стартам четырехлетия, примут еще три города - Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Честь нести национальный флаг на церемонии в Милане доверена капитану хоккейной сборной Каспарсу Даугавиньшу. В Кортина-д’Ампеццо латвийское знамя поднимет горнолыжница Дженифер Германе.

Нынешняя Олимпиада станет для Латвии исторической по масштабу представительства: в заявку вошли 68 атлетов. Это самая многочисленная делегация страны за все время участия в зимних Играх. К сожалению, не обошлось без потерь - из-за травмы в Италию не поехал пилот бобслея Ренарс Грантиньш, что автоматически исключило участие нескольких разгоняющих из его экипажа.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

Полный список атлетов, представляющих Латвию в различных дисциплинах:

Биатлон: Байба Бендика, Эстере Волфа, Санита Булиня, Анния Кейта Сабуле, Андрей Расторгуев, Ренарс Биркенталс, Рихардс Лозберс, Эдгарс Мисе.

Бобслей: Екабс Календа, Матисс Микнис, Лаурис Кауфманис, Майрис Клява, Ренарс Грантиньш, Арнис Бебришс, Эдгарс Унгурс, Давис Кауфманис, Эдгарс Немме.

Скелетон: Эмилс Индриксонс, Марта Анджане.

Хоккей: Элвис Мерзликинс, Артурс Шиловс, Кристерс Гудлевскис, Увис Янис Балинскис, Албертс Шмитс, Оскарс Цибульскис, Ралфс Фрайбергс, Робертс Мамчицс, Янис Якс, Кристапс Робертс Зиле, Кристианс Рубинс, Ренарс Крастенбергс, Данс Лочмелис, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Дзиркалс, Рихардс Букартс, Рудолфс Балцерс, Земгус Гиргенсонс, Эдуардс Тралмакс, Анри Равинскис, Теодорс Блюгерс, Робертс Букартс, Оскарс Батня, Харалдс Эгле, Сандис Вилманис.

Санный спорт: Кристерс Апарьодс, Гинтс Берзиньш, Элина Иева Бота, Кендия Апарьоде, Мартиньш Ботс, Робертс Плуме, Эдуардс Шевицс-Микельшевицс, Лукасс Крастс, Марта Робежниеце, Кития Богданова.

Лыжные гонки: Патриция Эйдука, Кития Аузиня, Линда Капаркалея, Саманта Крампе, Раймо Вигантс, Лаурис Капаркалейc, Никс Саулитис.

Горнолыжный спорт: Дженифера Германе, Лиене Бондаре, Элвис Опманис.

Фигурное катание: Денис Васильев, Фёдор Кулиш.

Шорт-трек: Робертс Крузбергс, Рейнис Берзиньш.