Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры: где смотреть?

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 10:59

Мир 0 комментариев

Сегодня Италия принимает XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония открытия пройдет в Милане на легендарном стадионе San Siro. Начало запланировано на 21:00 по латвийскому времени, за ходом мероприятия в прямом эфире можно будет следить на канале LTV7, сообщает mixnews.lv.

Параллельно праздничные мероприятия, дающие старт главным зимним стартам четырехлетия, примут еще три города - Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Честь нести национальный флаг на церемонии в Милане доверена капитану хоккейной сборной Каспарсу Даугавиньшу. В Кортина-д’Ампеццо латвийское знамя поднимет горнолыжница Дженифер Германе.

Нынешняя Олимпиада станет для Латвии исторической по масштабу представительства: в заявку вошли 68 атлетов. Это самая многочисленная делегация страны за все время участия в зимних Играх. К сожалению, не обошлось без потерь - из-за травмы в Италию не поехал пилот бобслея Ренарс Грантиньш, что автоматически исключило участие нескольких разгоняющих из его экипажа.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

Полный список атлетов, представляющих Латвию в различных дисциплинах:

Биатлон: Байба Бендика, Эстере Волфа, Санита Булиня, Анния Кейта Сабуле, Андрей Расторгуев, Ренарс Биркенталс, Рихардс Лозберс, Эдгарс Мисе.

Бобслей: Екабс Календа, Матисс Микнис, Лаурис Кауфманис, Майрис Клява, Ренарс Грантиньш, Арнис Бебришс, Эдгарс Унгурс, Давис Кауфманис, Эдгарс Немме.

Скелетон: Эмилс Индриксонс, Марта Анджане.

Хоккей: Элвис Мерзликинс, Артурс Шиловс, Кристерс Гудлевскис, Увис Янис Балинскис, Албертс Шмитс, Оскарс Цибульскис, Ралфс Фрайбергс, Робертс Мамчицс, Янис Якс, Кристапс Робертс Зиле, Кристианс Рубинс, Ренарс Крастенбергс, Данс Лочмелис, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Дзиркалс, Рихардс Букартс, Рудолфс Балцерс, Земгус Гиргенсонс, Эдуардс Тралмакс, Анри Равинскис, Теодорс Блюгерс, Робертс Букартс, Оскарс Батня, Харалдс Эгле, Сандис Вилманис.

Санный спорт: Кристерс Апарьодс, Гинтс Берзиньш, Элина Иева Бота, Кендия Апарьоде, Мартиньш Ботс, Робертс Плуме, Эдуардс Шевицс-Микельшевицс, Лукасс Крастс, Марта Робежниеце, Кития Богданова.

Лыжные гонки: Патриция Эйдука, Кития Аузиня, Линда Капаркалея, Саманта Крампе, Раймо Вигантс, Лаурис Капаркалейc, Никс Саулитис.

Горнолыжный спорт: Дженифера Германе, Лиене Бондаре, Элвис Опманис.

Фигурное катание: Денис Васильев, Фёдор Кулиш.

Шорт-трек: Робертс Крузбергс, Рейнис Берзиньш.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать