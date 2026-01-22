Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Холода! Из магазинов пропали брикеты для растопки

Редакция PRESS 22 января, 2026 14:11

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают о том, что брикеты для растопки из строительных магазинов почти полностью пропали. Наш бывший коллега объехал все магазины в районе Дрейлини и смог только поймать "остатки". Говорят, последние до следующего привоза.

"Я поболтал с продавцом в Būvniecības ABC. Сказала, что это последнее. В Kurši ничего не было, даже цены не стоят, пол бетонный и пустой", - рассказал Сергей.

А в ближайшем магазине Depo остались только более дорогие ночные брикеты. Но, если верить табличке - один покупатель в руки может в день получить только 2 палета.

Брикетами топят котлы, домовые печи, буржуйки и камины.

Все магазины, о которых идёт речь, располагались в Дрейлини. И наличие товара, точнее его почти полное отсутствие, было определено на 21 января.

Средняя температура воздуха в Латвии во второй декаде января опустилась до -10,3 градуса, что на 8,1 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Максимальный мороз в сети наблюдений составил -24,5 градуса 20 января в Даугавпилсе, а максимальная температура воздуха была -1,8 градуса 16 января в Павилосте.

