airBaltic продлевает отмену рейсов в Дубай и Тель-Авив

До четверга, 5 марта, включительно отменены все рейсы "airBaltic" в Дубай и из Дубая, а также рейс из Дубая в Ригу в пятницу, 6 марта, который должен был вылететь в 9.30.

Все рейсы в Тель-Авив и обратно отменены до понедельника, 9 марта.

Пассажирам рекомендуется не ехать в аэропорт до получения информации о статусе рейсов.

Авиакомпания сообщает, что если рейс запланирован в этот период, пассажирам будет обеспечено перебронирование на следующий доступный рейс или же они могут запросить возврат денег на сайте airBaltic.com.