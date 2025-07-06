В ночь на воскресенье во многих местах пройдут кратковременные дожди; днём обещают потепление

Температура воздуха ночью снизится до +12-15 градусов.

В Риге ночью также время от времени ожидается дождь, хотя временами небо будет проясняться. Ветер ночью будет южный, от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет +14-15 градусов.

Днем время от времени сквозь облака будет пробиваться луч солнца, впрочем, дождь ожидается лишь местами. Ветер утихнет, на всей территории страны он будет от слабого до умеренного, юго-западный и южный.

По мере поступления более теплой массы воздуха максимальная температура достигнет +20-25 градусов, во многих местах на побережье - не более +17-20 градусов.

В Риге днем время от времени будет показываться солнце, есть вероятность небольшого дождя. Температура воздуха повысится до +21-23 градусов, направление и сила ветра не изменятся.