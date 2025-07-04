По его словам, государство действует как типичный заёмщик при потребительском кредите: деньги берутся, чтобы «положить что-то в холодильник», а не для инвестиций в будущее. «Я поддерживаю заимствование, если оно идёт на обновление ресурсов, улучшение условий жизни и создание привлекательной налоговой среды, которая приводит к росту. Но сейчас мы просто всё проедаем», — отметил он.

Процентные платежи по долгам уже приближаются к 650 миллионам евро в год. И, по оценке Кулбергса, нагрузка может стать слишком тяжёлой для экономики. Вопрос не только в размере долга, но и в отсутствии развития: инвесторы не приходят, налоговая система не меняется, ресурсы не восстанавливаются.

Финансовое давление усиливается и на фоне растущих обязательств. Министерство финансов было обязано в июне представить план по сокращению расходов как минимум на 150 миллионов евро, чтобы найти деньги на оборону, образование и демографию. Но, как подчёркивает депутат, это латание дыр, а не стратегия роста.