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Латвийский бюджет как пустой кошелёк: ежегодно туда кладут 2 млрд заёмных евро — Кулбергс о финансах страны (2)

Редакция PRESS 4 июля, 2025 18:29

Латышские СМИ 2 комментариев

Латвийский государственный бюджет всё больше напоминает пустой кошелёк, в который ежегодно кладут по два миллиарда заёмных евро — не для роста, а для того, чтобы просто «свести концы с концами». Об этом в эфире передачи "Uzmanības centrā: ekonomika" заявил депутат Сейма Латвии и президет Автоассоциации Андрис Кулбергс.

По его словам, государство действует как типичный заёмщик при потребительском кредите: деньги берутся, чтобы «положить что-то в холодильник», а не для инвестиций в будущее. «Я поддерживаю заимствование, если оно идёт на обновление ресурсов, улучшение условий жизни и создание привлекательной налоговой среды, которая приводит к росту. Но сейчас мы просто всё проедаем», — отметил он.

Процентные платежи по долгам уже приближаются к 650 миллионам евро в год. И, по оценке Кулбергса, нагрузка может стать слишком тяжёлой для экономики. Вопрос не только в размере долга, но и в отсутствии развития: инвесторы не приходят, налоговая система не меняется, ресурсы не восстанавливаются.

Финансовое давление усиливается и на фоне растущих обязательств. Министерство финансов было обязано в июне представить план по сокращению расходов как минимум на 150 миллионов евро, чтобы найти деньги на оборону, образование и демографию. Но, как подчёркивает депутат, это латание дыр, а не стратегия роста.

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Комментарии (2) 24 реакций
Комментарии (2) 24 реакций
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