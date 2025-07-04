Певец Родриго Фоминс нынче торгует в Старой Риге

До сих пор певец Родриго Фомин, известный как Иго, управлял собственным магазином "Иго. Акцент на личности" на улице Лачплеша. «Хотя я уютно обустроил это место, торговля на старом месте шла не так хорошо, как я надеялся», — говорит певец журналу «Privātā Dzīve» после года работы в своем магазине. По этой причине он решил закрыть его и теперь будет торговать в Старой Риге.

Иго также изменил название магазина. «Новый магазин я назвал "Sand Cake", что в переводе означает «песочный торт». Там, кроме моих изделий, можно будет купить и работы других художников», — говорит он. - Думаю, что Старая Рига может быть лучшим местом, потому что люди там не так торопятся".