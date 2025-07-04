Два человека на Сап-досках не смогли выбраться из Кишэзерса

Инцидент с сёрфингистами произошел в четверг вскоре после 16:00. Спасатели совместно с представителями Рижской муниципальной полиции вытащили людей на берег.

Между тем, вчера в Видземе поступило 25 звонков о повреждениях, вызванных сильным ветром, больше всего звонков поступило в Валмиеру и ее окрестности. В основном, из-за сильного ветра деревья падали на проезжую часть.

В одном случае в Валмиере пришлось освободить автомобиль от упавшего дерева, в другом случае пришлось огородить территорию, так как дерево упало на линии электропередач, но в некоторых случаях информация о сломанных деревьях не подтвердилась. Добровольные пожарные выезжали на несколько вызовов для устранения последствий ветра.

Всего за последние 24 часа в пожарную службу поступило 93 вызова: 18 — по вопросам тушения пожаров, 55 — по вопросам спасательных операций, однако 20 вызовов оказались ложными.

Вчера около 16:00 в Олайне, на улице Зейферта, загорелось нежилое здание площадью 450 квадратных метров. На тушение пожара ушло около семи часов.

За последние 24 часа пожарные также выезжали на вызовы, связанные с возгоранием мусора, сухой травы, кустов, осветительного прибора, кучи бревен, тюковщика и катка для сена, четырех автомобилей и амбара.