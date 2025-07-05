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Родились в рубашке: у нового поезда Škoda отломился и упал на землю пантограф на линии Рига–Елгава

© Lsm.lv 5 июля, 2025 08:28

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В четверг, 3 июля, на линии Рига–Елгава произошёл серьёзный инцидент: у нового электропоезда Škoda прямо во время движения отломился токоприёмник — пантограф. Это произошло около полудня на перегоне между Олайне и Торнякалнсом, рядом с бывшей остановкой «Атгазене».

Как пояснил глава отдела расследования железнодорожных аварий Язепс Лукст, металлическая конструкция при падении ударилась о корпус вагона и упала на землю. Если бы пантограф попал в окно салона, последствия могли быть драматическими: «Реально существовал риск травм или даже гибели пассажиров».

В результате происшествия движение поездов было нарушено более чем на шесть часов. Это не первый случай, когда повреждения контактной сети вызывают серьёзные сбои. Бюро по расследованию транспортных происшествий начало проверку. В ходе расследования оценят как техническое состояние контактной сети, так и саму конструкцию нового поезда.

Ведомство подчёркивает: хотя на этот раз обошлось без пострадавших, инцидент затронул движение пассажирских составов и создал потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.

После первичной оценки будет принято решение о проведении углублённого расследования и возможной разработке мер по предотвращению подобных происшествий в будущем.

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