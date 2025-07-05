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Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Редакция PRESS 5 июля, 2025 08:50

Мир 0 комментариев

Х

Президент Украины назвал беседу с американским коллегой "очень важной и плодотворной". По словам Зеленского, он говорил с Трампом о российских воздушных ударах и ситуации на фронте в целом.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели в пятницу, 4 июля, телефонную беседу, которую украинский лидер назвал "очень важной и плодотворной". В числе ее тем, по словам Зеленского, были текущая ситуация на фронте в Украине, а также российские воздушные удары. "Обсудили возможности в области противовоздушной обороны и договорились, что будем работать вместе над усилением защиты нашего неба", - написал президент Украины в соцсети Х.

Кроме того, главы государств "подробно говорили" о возможностях оборонной промышленности и совместном производстве. "Готовы к прямым проектам с США и считаем, что это критически важно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - подчеркнул Владимир Зеленский. Во время этого телефонного звонка он поздравил Трампа с Днем независимости США, поблагодарил за поддержку Украины и отметил усилия по достижению "справедливого, прочного и достойного мира".

 

Как сообщил в соцсети Х корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник, беседа президентов США и Украины длилась около 40 минут. Лидеры обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки средств ПВО Киеву.

До звонка Зеленскому президент США утром 4 июля поговорил по телефону с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz), обсудив вопрос противовоздушной обороны Украины, пишет еженедельник Der Spiegel.

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