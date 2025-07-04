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Так нажал на педаль газа, что раздался взрыв: работника техосмотра винят в поломке автомобиля (2)

Редакция PRESS 4 июля, 2025 10:49

Латышские СМИ 2 комментариев

Скайдрите из волости Ранка, в Гулбенском крае, любит возиться в саду и собирать пазлы. Она получила водительские права примерно в 40 лет и до сих пор, почти в 80 лет, с удовольствием садится за руль автомобиля, сообщает программа Bez Tabu.

Чуть меньше года назад Скайдрите приобрела свой черный «Гольф». Зная, что скоро предстоит техосмотр, пенсионерка отвезла машину в автосервис, поэтому спокойно отправилась 26 мая в филиал CSDD в Гулбене.

Скайдрите рассказывает, что, к сожалению, не прошла техосмотр. В момент, когда проверяли выхлоп автомобиля, сотрудник якобы так сильно нажал на педаль газа, что раздался взрыв.

Скайдрите уверена, что по вине работника машину теперь невозможно завести, так как до техосмотра она была в рабочем состоянии. Однако специалист в области автотранспорта Угис Витолс считает, что поломка не могла произойти по вине сотрудника CSDD. Скорее всего, в автомобиле был скрытый дефект, который не заметили в сервисе.

Представитель CSDD Мартиньш Мальмейстерс поясняет, что каждое действие, которое инспектор выполняет во время техосмотра транспортного средства, застраховано в гражданско-правовом порядке. Если с автомобилем происходит инцидент или возникают механические повреждения, каждый такой случай рассматривается как сотрудниками CSDD, так и страховыми компаниями.

На этот раз представитель CSDD М. Мальмейстерс утверждает, что работник не виноват. Технические проблемы с автомобилем возникли из-за его износа.

Он также добавляет: если возникают подозрения, что повреждение машины вызвано действиями сотрудника, об этом необходимо сообщить — и каждый случай будет рассмотрен индивидуально.

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Комментарии (2) 88 реакций
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