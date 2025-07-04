Поскольку она является ярким манифестом нового американского изоляционизма, набирающего силу США, мы сочли интересным привести ее с незначительными сокращениями.

"НАТО с трудом одобрило новое требования, согласно которому члены альянса должны тратить 5% ВВП на безопасность. Трамп выдвинул эту идею еще до своего вступления в должность, заявив, что европейцы «могут себе это позволить, но они должны тратить 5%, а не 2%». Однако только Польша приблизилась к этому показателю, превысив 4%. На втором месте Эстония с 3,43%. США занимают третье место с 3,38%.

Большинство членов НАТО не желают тратить больше на военные нужды, не говоря уже о таком значительном увеличении расходов. Как сообщает New York Times, «когда несколько месяцев назад президент Трамп потребовал от союзников по НАТО тратить 5% национального дохода на оборону, лидеры европейских стран заявили, что это невозможно». Однако, отчаянно стремясь сохранить американскую финансовую поддержку в сфере обороны, они пошли на все, чтобы удовлетворить президента. Решением стала «некоторая творческая бухгалтерия». Обозреватель Times Эдвард Лукас высказался еще более резко, назвав соглашение «легкой уловкой для тех, кто хочет подправить бухгалтерию». Генсек НАТО Марк Рютте придумал уловку, по которой 3,5% будет выделено на военные нужды, а еще 1,5% — на «военные расходы», которые будут включать в себя «инвестиции в оборону и безопасность, в том числе в инфраструктуру и обеспечение устойчивости». Короче говоря, сделка не была «монументальной победой», о которой заявлял Трамп.

Но даже против этой творческой бухгалтерии возражает Испания. Мадрид является одной из крупнейших экономик Европы, но сегодня он прилагает наименьшие усилия из всех членов альянса. Премьер-министр Педро Санчес пожаловался, что «для Испании, как и для других стран НАТО, достижение 5% расходов на оборону будет невозможно, если это не будет сопровождаться повышением налогов для среднего класса, сокращением государственных услуг и социальных выплат для граждан». Почему Мадрид должен вносить вклад в оборону остальной Европы, особенно при наличии поддержки со стороны США?

Решение? Еще больше словесных уловок! Санчес пояснил: «Мы не намерены ограничивать амбиции других союзников в области расходов или препятствовать итогам предстоящего саммита». Просто дайте Мадриду исключение, и все остальные, включая США, смогут тратить столько, сколько захотят. Именно это, похоже, и сделал альянс, несмотря на последующие опровержения, заменив слова «мы обязуемся» и «все союзники обязуются» на «союзники обязуются».

Затем Словакия объявила, что ей по пути с Испанией. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что у его страны «в ближайшие годы есть другие приоритеты, кроме вооружений». Бельгия также заявила, что может не достичь пяти процентов. Они были не единственными государствами, которые не хотели соглашаться. Как пишет POLITICO, «Канада, Франция и Италия также будут испытывать трудности с увеличением расходов на безопасность на миллиарды долларов». Рим официально запросил более длительный срок и рассматривает возможность классифицировать предлагаемый мост через Мессинский пролив стоимостью 16 миллиардов долларов как «оборонный» проект.

Многие наблюдатели сомневаются, что большинство стран выполнят свои обещания. Поскольку до истечения срока остается еще десять лет [Уровня 5% от ВВП на оборону решено достигнуть к 2035 году. -press], многие правительства могут отложить принятие мер, оценив результаты промежуточных выборов в Конгресс и окончательный выбор преемника Трампа. Кроме того, не существует никакого механизма обеспечения выполнения обязательств, в связи с чем президент был вынужден угрожать Мадриду повышением тарифов США.

Однако Вашингтон не вправе указывать другим странам, сколько им тратить на свои вооруженные силы. Основная проблема НАТО заключается даже не в том, что европейцы «безбилетниками» на американском военном корабле. Проблема в том, что США защищают их спустя восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны.

Почему Вашингтон по-прежнему относится к континенту, ВВП которого в 13 раз превышает ВВП России, а население в четыре раза больше, как к беспомощной зависимой территории?

Тем не менее, когда госсекретарь Марко Рубио посетил свое первое заседание министров иностранных дел несколько месяцев назад, он отрицал наличие каких-либо планов по выходу из альянса. «Соединенные Штаты так же активны в НАТО, как и раньше», — заявил Рубио. Трамп занял ту же позицию на прошлой неделе, настаивая, что «я поддерживаю [статью 5]. Поэтому я здесь. Если бы я не поддерживал ее, я бы здесь не был».

Хуже того, что касается цели в 5%, Рубио допустил, что «это включает Соединенные Штаты». Америка уже преодолела барьер в триллион долларов военных расходов, большая часть которых идет на защиту других стран, а не США. Для сравнения: в годы Рейгана США тратили примерно 6% на победу над Советским Союзом».

Однако реальный ВВП США вырос более чем в три раза с момента избрания Рональда Рейгана, а это означает, что в реальном выражении США уже тратят почти в два раза больше, чем тогда. И это несмотря на надвигающийся финансовый кризис в Вашингтоне, когда выплаты по процентам превышают 1 триллион долларов в год, федеральный дефицит составляет 2 триллиона долларов в год, а государственный долг приближается к рекордному уровню 1946 года — 106% ВВП — и это в период, когда нет горячих войн, финансового кризиса или пандемии. Если и есть страна на земле, которая не должна тратить больше на военные нужды, то это Америка.

Во-первых, США находятся в уникальном положении с точки зрения безопасности и, вероятно, являются великой державой, которой угрожает наименьшая опасность в истории. На Востоке и Западе — огромные рвы двух океанов. Север и юг — слабые соседи. Единственная угроза существованию страны исходит от межконтинентальных ракет и ядерного оружия, применение которых сдерживается ядерным арсеналом США. Гораздо более дорого обходится Вашингтону его решимость управлять миром под прикрытием защиты «порядка, основанного на правилах» — правил, написанных США и их союзниками в своих интересах и регулярно нарушаемых ими, когда это удобно.

Во-вторых, на протяжении всей холодной войны США защищали от СССР большую часть мира, а не себя. Москва мало что могла сделать напрямую против Америки, которая поэтому сосредоточилась на защите разоренных войной государств в Азии и Европе от злобной Москвы, с самого начала поддерживаемой новым коммунистическим режимом в Китае. Даже после того, как союзники Вашингтона восстановили свою экономику, они в основном оставили свою оборону на попечение США. Если бы США пошли их путем, то американцы потратили бы гораздо меньше на военные нужды.

Европейцы десятилетиями ездили на халяву. Теперь им придется потратить много, чтобы наверстать упущенное.

В-третьих, как бы ни был уродлив китайский режим, он не является Советским Союзом. Сложное сочетание конкуренции и конфронтации между Вашингтоном и Пекином не имеет ничего общего с противостоянием НАТО и Варшавского договора в Европе и других регионах. Попытки проецировать достаточную силу за тысячи километров, чтобы сдержать Китай в пределах его собственных границ, обходятся ужасно дорого и направлены на обеспечение глобального господства Вашингтона, а не на выживание Америки. Более сильный акцент на последнем потребовал бы гораздо меньших военных расходов.

В-четвертых, так же как КНР может сдерживать действия США, соседи КНР могут сдерживать действия Китая. Хотя прогресс порой остается медленным, азиатские государства уже более активно сотрудничают в целях укрепления индивидуального и взаимного сдерживания. Сегодня Австралия, Япония, Филиппины и Южная Корея — также сотрудничают с такими странами, не входящими в договор с США, как Индия, Индонезия и Вьетнам, которые более тесно сблизились с США в связи с ростом могущества и самоуверенности Китая в последние годы. Вашингтон должен поощрять этот процесс, даже несмотря на сокращение своего военного присутствия.

В-пятых, США должны установить приоритеты, сосредоточившись как на том, что только они могут сделать, так и на том, что они должны сделать: противостоять глобальным гегемонистским угрозам и защищать Америку, ее народ, территорию, свободы и процветание от этих и менее серьезных опасностей. Если европейцы будут больше делать для себя, это должно означать, что США будут меньше делать для них. Более того, Вашингтон должен свести к минимуму свою роль на Ближнем Востоке, а не начинать новые войны по просьбе Израиля. В последние годы значение этого региона резко снизилось. Интересы США в предотвращении терроризма, сохранении доступа к энергоресурсам и предотвращении враждебного господства могут быть достигнуты без оккупации этого региона. Тогда США могли бы уделить больше внимания сдерживанию Китая, если это необходимо, при этом сократив общие военные расходы.

Сегодня большая часть, если не вся, военный бюджет США идет на нападение, а не на оборону Америки.

Это должно измениться, и США должны тратить меньше. Напротив, европейцы должны тратить больше, если считают, что им угрожает опасность. Испания сталкивается с небольшим количеством угроз безопасности за рубежом. Если Мадрид не хочет помогать своим соседям, это проблема европейцев, а не Америки. Вместо этого администрация должна отказаться от предположения, что США обязаны защищать Европу, и оставить европейцам свободу принимать собственные решения о расходах. Американские войска не должны быть выведены поспешно, но они должны быть выведены — из Европы и других регионов.

Вашингтон по-прежнему будет располагать значительным ядерным сдерживающим потенциалом, превосходным военно-морским флотом и боеспособными военно-воздушными силами. Армия должна быть сконцентрирована в резерве, с серьезными силами, доступными в чрезвычайных ситуациях, но в остальном оставаться в покое, за исключением обучения. Американцы более восьмидесяти лет более чем выполняют свою долю в обороне. Пришло время вернуться к внешней политике республики, а не империи".