Ранее сообщилось, что с четверга в Латвии внедрена технология передача сообщений по сотовой связи, которая призвана дополнить систему раннего оповещения об угрозах. Однако одной пресс-конференции представителям Министерства внутренних дел, видимо, показалось мало - систему тут же решили опробовать в действии.

В тот же день несколько жителей получили на свои телефоны сообщение с текстом об чрезвычайной ситуации: "Сильный ветер, поваленные деревья и унесённые ветром предметы. Оставайтесь дома, отключите электроприборы от сети".

Учитывая нынешние погодные условия, это могла быть вполне реальная ситуация. Но как оказалось, это сообщение не было реальным предупреждением, а представляло собой тестовое сообщение для проверки технологии передачи оповещений по сотовой связи.

Люди возмущены тем, что сообщение по сути было вводящим в заблуждение и ложным: «Прекрасно. Включить в текст слово "тест" — в голову никому не пришло? Почему у нас всё делается через "универсальный интерфейс"?»

Также отмечается, что текст для текстовой проверки слишком реалистичный. Люди выражают недоумение, почему нельзя было просто написать что это тестовое сообщение:

«Вы там в своём уме, если отправляете жителям такое сообщение как тест? Тестовое сообщение должно быть: "Тестовое сообщение по сотовой технологии: тест (чрезвычайный). Это текст тестового сообщения. Ваши действия не требуются, проводится проверка функциональности системы. Приносим извинения за неудобства.»

Государственная пожарно-спасательная служба все же принесла извинения за доставленные неудобства. Благо догадались сделать это не через систему оповещения об угрозах, а на странице в социальной сети Х:

"Вчера и сегодня утром небольшое количество жителей получили такое уведомление – это было сообщение из процесса тестирования системы сотовой связи.

С полным внедрением системы в Латвии такие уведомления будут использоваться и в дальнейшем для предупреждения об угрозах в непосредственной близости. В данном конкретном случае предупреждение не является реальным и поводов для беспокойства нет.

Система уже работает, и мы продолжаем ее совершенствовать – в ноябре ожидается более масштабное тестирование."

Будем надеяться, что в ноябре тестировщики системы все таки учтут пожелания жителей и сделают пометку "тест" во всеобщей рассылке.