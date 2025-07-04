Почти даром: в рижском транспорте начинают действовать спецбилеты в честь Праздника песни

Один билет стоит 10 евро - на неограниченное количество поездок по всем маршрутам «Rīgas satiksme» и доступен для покупки любому пассажиру. Он действителен в течение десяти дней — до 13 июля.

Билет можно приобрести во всех обычных точках продажи и загрузить во все виды электронных билетов, а также в мобильные приложения — «Rīgas satiksme» и «Mobilly».

Как и другие билеты, их необходимо регистрировать каждый раз при посадке в транспортное средство.

Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году, по предварительным данным, включая дотации из государственного и муниципального бюджетов, составил 193,315 млн евро, что на 5% больше, чем в 2023 году, однако прибыль предприятия сократилась в несколько раз и составила 93 608 евро.

