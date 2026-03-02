Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Пока сидите там: оказавшимся в ОАЭ латвийцам Браже советует не покидать страну

Редакция PRESS 2 марта, 2026 15:07

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Объединённых Арабских Эмиратах сейчас находятся около 2000 граждан Латвии, из них примерно тысяча проживает там постоянно. Об этом 2 марта в интервью программе «900 секунд» сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. По её словам, данные получены от консульства, однако реальное число может быть выше, так как не все граждане поддерживают контакт с дипломатическими службами.

Министр отметила, что в настоящее время воздушное пространство закрыто, поэтому организовать эвакуационные рейсы в Латвию невозможно. В стране остаётся даже самолёт авиакомпании airBaltic, который должен был вылететь ранее. В связи с этим латвийцам рекомендуется оставаться на месте и следовать указаниям местных властей.

По словам Браже, власти ОАЭ считают более безопасным оставаться в укрытиях, чем пытаться покинуть страну наземным путём через Оман. Несмотря на то что такая возможность формально существует, риск попасть под обстрел на дороге остаётся высоким. Министр подчеркнула, что в Эмиратах действует одна из самых современных систем противовоздушной обороны в регионе.

Координацией помощи гражданам стран ЕС занимается представительство Европейской внешнеполитической службы в ОАЭ, а Кипр предложил стать транзитным пунктом на случай возможной эвакуации. Браже отметила, что безопасность граждан является приоритетом для всех стран Евросоюза.

Говоря о перспективах поездок в регион во время школьных весенних каникул, министр воздержалась от прогнозов. Она призвала следить за официальными рекомендациями, регистрироваться в консульских списках, использовать приложение «Ceļo droši!» и обязательно оформлять туристическую страховку.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать