Пока сидите там: оказавшимся в ОАЭ латвийцам Браже советует не покидать страну

Министр отметила, что в настоящее время воздушное пространство закрыто, поэтому организовать эвакуационные рейсы в Латвию невозможно. В стране остаётся даже самолёт авиакомпании airBaltic, который должен был вылететь ранее. В связи с этим латвийцам рекомендуется оставаться на месте и следовать указаниям местных властей.

По словам Браже, власти ОАЭ считают более безопасным оставаться в укрытиях, чем пытаться покинуть страну наземным путём через Оман. Несмотря на то что такая возможность формально существует, риск попасть под обстрел на дороге остаётся высоким. Министр подчеркнула, что в Эмиратах действует одна из самых современных систем противовоздушной обороны в регионе.

Координацией помощи гражданам стран ЕС занимается представительство Европейской внешнеполитической службы в ОАЭ, а Кипр предложил стать транзитным пунктом на случай возможной эвакуации. Браже отметила, что безопасность граждан является приоритетом для всех стран Евросоюза.

Говоря о перспективах поездок в регион во время школьных весенних каникул, министр воздержалась от прогнозов. Она призвала следить за официальными рекомендациями, регистрироваться в консульских списках, использовать приложение «Ceļo droši!» и обязательно оформлять туристическую страховку.