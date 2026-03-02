Зелёное безумие душит европейскую экономику — и Латвию: Айвар Стракшас

О «зеленом курсе»

-Не зря президент США Дональд Трамп называет это «зеленой аферой», потому что связь с каким-то спасением мира здесь очень мала. Есть много других вещей, которые гораздо важнее, чем содержание CO2 в атмосфере, но в них нет бизнеса... А тут речь идет о том, как часть денег тех, кто зарабатывает на нефти, газе, ископаемом топливе, перераспределить в пользу банкиров.

Сейчас американские ученые могут говорить более свободно, и многие из них заявляют, что утверждения о влиянии CO2 на изменение климата – полная ерунда. CO2 является основой жизни – без CO2 не было бы углеродного цикла.

Зеленое безумие душит европейскую экономику, высасывает энергию и не дает ей конкурировать в ряде областей. Нельзя производить минеральные удобрения, нельзя производить дешевую электроэнергию. Европа не может себе позволить этот «зеленый» курс. Если бы весь мир был им заражен, то еще ничего — тогда все одинаково разрушали бы свою экономику. Однако в настоящее время Европа осталась единственной после того, как США вышли из игры.

От этих ограничений и политики квот на выбросы CO2 нужно отказаться как можно скорее. Если этого не сделать, то вариантов нет — тогда нет будущего и не может быть речи о положительном экономическом росте в Европе.

Беда в том, что Европа наложила на себя столько обязательств, что больше не является конкурентоспособной. Были потрачены сотни миллиардов евро на переход к так называемой зеленой энергии с мыслью, что удастся занять лидирующие позиции в этой области. Однако в результате технологическое лидерство принадлежит не Европе, а Китаю. Китай на этом зарабатывает, а Европа покупает.

За последнее десятилетие Европа утратила технологическое лидерство. Китай значительно опередил ее. И если мы покупаем у Китая технологии производства солнечной и ветровой электроэнергии, то в Европе дешевизна «зеленой энергии» является весьма условной, поскольку эти технологии не являются самодостаточными без дополнительной поддержки.

О «ветровых парках»

-В первую очередь необходимо инвестировать либо в энергетику на основе ископаемого топлива, либо в гидроэнергетику, либо в атомные электростанции. Затем следующие инвестиции можно использовать, чтобы получить что-то еще от солнца и ветра. В определенных пределах это выгодно, но только в определенном диапазоне. Если бы в Латвии по-прежнему существовал монопольный поставщик электроэнергии «Latvenergo», можно было бы очень хорошо рассчитать, сколько таких ветровых и солнечных электростанций необходимо, чтобы это было экономически оправданно. Но сейчас, когда все хотят их строить, царит полный хаос. Предприниматели подали заявки на 17 тысяч ГВт, но ясно, что такого объема не будет даже близко. Однако люди не хотят жить в месте, где рядом находятся эти «ветряные мельницы». И их можно понять. Люди опасаются, что их недвижимость, расположенная рядом с ветропарком, потеряет свою ценность.

И не так просто утверждать, что проживание рядом с ветрогенераторами не влияет на здоровье. Исследования, в которых установлено, что это не влияет, заказывают те, кто производит эти генераторы...

Этой зимой было очень наглядно видно, что происходит с ветровыми парками. Когда была сильная морозная погода, был также антициклон и безветрие, и крылья всех этих парков не вращались. Но это было как раз в то время, когда электроэнергия была нужна больше всего, потому что потребление электроэнергии сильно выросло — люди включали электрические обогреватели, тепловые насосы перешли только на электрическое отопление. Хорошо, что не было минус 40 градусов и выдержали кабели, соединяющие Прибалтику со Швецией и Финляндией.

О «Rail Baltica»

-Ситуация очень тяжелая – мы влипли, как мухи в мед. Было неразумным полагаться на то, что Европейский Союз (ЕС) профинансирует 85% всего проекта.

В конце концов, оказалось, что у Европы нет денег. Проект находится на полпути — как можно понять, не хватает 3-4 миллиардов евро. Взять их негде. У Европы есть и другие проблемы. Сейчас приоритетом является Украина. Сейчас Украине нужно 90 миллиардов. На восстановление Украины понадобится 400 или 600 миллиардов.

И теперь это уже действительно не совсем скоростной поезд. Скоростной поезд предназначен почти исключительно для перевозки пассажиров. Грузы не перевозятся на скоростных поездах, потому что грузы плохо вписываются в концепцию скоростного поезда. Грузам не нужен скоростной поезд. Если перевозить грузы, то рельсы быстрее изнашиваются, вибрация создает большие проблемы, затраты на обслуживание выше. Поэтому маршруты скоростных поездов предназначены только для перевозки пассажиров. Не говоря уже о военных грузах. Если вы хотите перевозить и военные грузы, то это значительно удорожает проект. Ведь там нужно обеспечить дополнительную безопасность — такие грузы тяжелые, и для них не нужен скоростной поезд. Зачем финансировать скоростную железнодорожную линию для нужд военных перевозок? Это абсурд.