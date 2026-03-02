Встал в гробу на собственных похоронах — и устроил банкет! 74-летний мужчина шокировал деревню

А потом… покойник сел.
По словам очевидцев, мужчина спокойно поднялся прямо в гробу, осмотрел собравшихся и объяснил: он хотел увидеть, кто действительно придёт его проводить.
«Хочу посмотреть, как меня уважают», — так он, по сообщениям местных СМИ, объяснил свой поступок.
Мохан Лал — бывший военнослужащий. Он заранее организовал «похороны», пригласил людей и даже продумал церемонию до мелочей. Вместо него в итоге сожгли символическое изображение.
Но на этом всё не закончилось.
После «воскрешения» мужчина устроил для гостей настоящий пир. Шок быстро сменился смехом — люди поели и разошлись.
Сообщается, что Лал ранее построил в своей деревне крематорий за собственные средства, и некоторые считают, что необычная акция стала способом привлечь внимание к его работе.
Живой человек наблюдает за своими похоронами — звучит как сценарий фильма.
Но для одной индийской деревни это стало реальностью.
И, похоже, главным вопросом осталось не «зачем», а — сколько людей всё-таки пришло.