«Стоп машина!» Владельцам Citroën в Латвии предписано немедленно прекратить их использование

В январе все владельцы автомобилей Citroën C3 и DS3, выпущенных в 2009-2019 годах, получили сообщение с просьбой обратиться в официальный сервис для проведения ремонта, обеспечивающего безопасность подушек безопасности. Для тех автовладельцев, которые этого не сделали, теперь действует запрет на эксплуатацию, и автомобили настоятельно просят как можно скорее доставить в ближайший сервисный центр для проведения необходимых работ.

Речь идет об одной из крупнейших международных кампаний по отзыву автомобилей, охватывающей множество известных брендов. Причиной стали бракованные подушки безопасности японской компании Takata - содержащиеся в них химикаты со временем могут разрушаться под воздействием жары и влаги, превращая подушки в потенциальную угрозу для жизни.

Stellantis начал кампанию отзыва в Южной Европе еще в прошлом году, и теперь она дошла до стран Балтии. В общей сложности кампания затрагивает автомобили Citroën в 24 европейских странах, в том числе в Эстонии, Латвии и Литве.