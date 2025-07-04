По мнению заявителя, новые нормы нарушают имущественные права и подрывают принцип защиты правомерных ожиданий, закреплённый в статье 1 Сатверсме.

Речь идёт о положениях закона «Об освобождении физического лица от долговых обязательств», вступивших в силу недавно. Компания считает, что из-за этих изменений она теряет значительную часть стоимости портфеля — долги, которые теперь могут быть списаны, были приобретены за рыночную цену до изменения закона.

Особенно резкую критику коллекторов вызывает то, что новые правила распространяются и на обязательства, возникшие до вступления поправок в силу. По мнению GelvoraSergel, это нарушает не только право собственности, закреплённое в статье 105 Сатверсме, но и принцип правовой предсказуемости: компания рассчитывала на действовавшую ранее правовую среду и не могла предвидеть столь резкое расширение оснований для списания долгов.

Компания принадлежит шведской группе Marginalen, которая также владеет латвийскими фирмами Aizdevums.lv и GS Core. В 2024 году GelvoraSergel при обороте 8,5 млн евро получила более 4 млн евро прибыли.

Суд запросил у Сейма официальный ответ — он должен быть представлен до 4 сентября. Слушания по существу пройдут после подготовки дела, завершение которой запланировано на 4 декабря.