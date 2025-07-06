Вот что она пишет. Приводим ее пост в сокращении.

"Как прекрасный семейный день может стать днем, в который ты СНОВА сталкиваешься со страданиями животных, причем они очевидны даже 4-летнему ребенку (да, я не считаю, что мой 4-летний сын, когда родители везут его посмотреть на зверушек, должен думать, как дать напиться этим беднягам из своей бутылки с водой).

(...)

Итак, друзья, этот бизнес работает - заплати денежку и смело иди посмотреть, КАК НЕЛЬЗЯ относиться к живым существам, даже если это кролик или мышь-песчанка.

Поверьте, я повидала многое и побывала во многих ужасных местах, где животных используют лишь для зарабатывания денег или как вещь, но это что-то с чем-то...

По прибытии в зоопарк нас встретили три клетки: в одной из них восемь дегу, трое из которых - дохлые. Ну что, отличное ощущение для ребенка, который поначалу с таким восторгом бежал к мышкам... Я не буду перечислять нарушения, но разве так должны жить эти животные - под прямыми лучами солнца, в клетке, набитой дерьмом?

Идем дальше - три фантастических лошади, сейчас лето, кормушка у лошадей совсем пустая, морковку рвут из рук, как ненормальные, то же самое с альпакой и с другой рогатой скотинкой...

Дальше. Ослы. Кролики. Все эти животные с заметными травмами, из-за которых животным больно передвигаться, осел - парнокопытное, если не ошибаюсь, за его копытами никто никогда не ухаживал, в клетке горы навоза, накопившиеся не за день-два и даже не за неделю, на ногах неухоженные "дырки".

Ворон, другие птицы... В их жилищах - гнилые фрукты и овощи, никому из животных в этом месте недоступна свежая питьевая вода, не говоря уже о корме.

Кролики. Думаю, если посмотреть на фото, много комментировать не нужно... Морды, лапы, туловища - раны, инфекции, вода в клетках мутная, зеленая. Свежая трава? Пф, забудьте. Правда, зерно у кого-то было, это да.

(...)

Мне есть что сказать, но пусть фото и видео говорят за меня.

Это тот случай, когда попрошу максимального репоста, так как этому надо положить конец. Хватит издеваться над теми, кто не в состоянии себя защитить!"

Автор поста также пишет, что обратилась с жалобой в Продовольственно-ветеринарную службу. В комментариях подавляющее большинство ей сочувствует, но пишут также, что на этот зоопарк еще раньше жаловались в ПВС и получили в ответ отписку, что владельцу сделаны замечания о том, какие недостатки нужно устранить. Никаких мер, однако, прдепринято не было.