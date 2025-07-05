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Опоенная и изнасилованная модель выбросилась из окна: преступник просит о досрочном освобождении. Литовская трагедия

Редакция PRESS 5 июля, 2025 09:33

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Foto: Instagram/doviledi

На этой неделе Каунасский окружной суд отклонил апелляцию врача Айвара Милтенса, в которой он оспаривал решение суда об отказе в условном освобождении. Восемь лет назад он совершил жестокое преступление, пишет Santa.lv.

Это преступление произошло в ноябре 2017 года и потрясло всю Литву. С балкона 14-го этажа каунасского отеля выпала 22-летняя модель и погибла. Позже выяснилось, что в крови женщины был обнаружен «наркотик для свиданий» оксикодон, и она была изнасилована. Девушка была перспективной литовской моделью Довиле Дидзиункайте, которая сотрудничала с модными брендами в Италии, Сингапуре и Германии.

Первоначально единственным свидетелем преступления был продюсер Ричард Пиникас, однако позже следователи обнаружили еще одного причастного к делу человека — на теле Довиле были найдены образцы ДНК врача Айвара Милтенса.

Позже было установлено, что в теле женщины обнаружено ДНК врача Милтенса, что указывает на то, что он имел интимные отношения с женщиной незадолго до ее смерти. Кроме того, комната, в которой проживала Довиле, после трагического инцидента была тщательно убрана, чтобы скрыть следы преступления. Продюсер Пиникас также пытался забрать телефон модели, но от этого шага его удержали другие свидетели.

Продюсер Пиникас объяснил следователям, что девушка сама употребляла наркотики и в состоянии опьянения перелезла через перила балкона. «Когда он вошел в номер отеля, девушка вела себя странно и не понимала, что с ней происходит», — сказал СМИ адвокат продюсера Гинтарас Черняускас.

В свою очередь, адвокат Милтенса утверждал, что интимные отношения между моделью и врачом были по обоюдному согласию.

Этот аргумент не убедил следователей, поскольку количество наркотиков в крови свидетельствовало о том, что девушка перед смертью находилась в состоянии сильного опьянения и не была способна принять такое решение — это сделал врач без ее согласия.

В 2022 году Клайпедский районный суд признал врача Айвара Милтенса виновным в изнасиловании, а продюсера Ричарда Пиникаса – в хранении наркотических и психотропных веществ. Суд приговорил обоих мужчин к двум с половиной годам лишения свободы. Кроме того, мужчины должны были покрыть судебные издержки в размере 3 тысяч евро, расходы на адвоката умершей в размере 1,8 тысячи евро, а также выплатить семье умершей моральную компенсацию в размере 200 тысяч евро.

Несмотря на то, что тюремный срок для обоих мужчин нельзя назвать очень суровым, доктор Милтенс уже дважды просил о досрочном освобождении.

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