Число погибших в результате наводнений в Техасе выросло до 24, более 20 детей пропали без вести

В нескольких округах Техаса объявлено чрезвычайное положение: множество дорог разрушено, телефонные линии не работают.

На данный момент спасены или эвакуированы 237 человек.

Спасатели все еще ищут до 25 девочек, отдыхавших в лагере Camp Mystic, расположенном недалеко от города Кервилл, в 104 км к северо-западу от Сан-Антонио.

По словам властей, поисково-спасательные операции с использованием вертолетов, дронов и лодок будут продолжаться до тех пор, пока все пропавшие не будут найдены.

Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал чрезвычайное заявление, предоставив спасателям доступ ко всем необходимым ресурсам, и заявил, что поиски пропавших будут вестись непрерывно.

По всему штату отменены праздничные мероприятия в честь Дня независимости.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее в Техасе «шокирующим» и «ужасным», а Белый дом пообещал предоставить штату дополнительную помощь.

По утверждению властей, уровень реки Гуадалупе поднялся почти на 8 метров менее чем за час, и последовавшее наводнение смыло дома на колесах, автомобили и дачные домики, в которых люди проводили выходные, приуроченные к 4 июля.

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил: «Всего за 45 минут уровень реки Гуадалупе поднялся на 26 футов — это было разрушительное наводнение, унесшее имущество и, к сожалению, жизни».

Старшее должностное лицо округа Керр, судья Роб Келли во время пресс-конференции заявил, что власти не провели эвакуацию заранее, поскольку «не знали, что будет такое наводнение».

Как объяснил Келли, в этом районе нет «системы предупреждения».

Также Келли отметил, что случившееся в пятницу значительно превзошло наводнение 1987 года, в результате которого погибли 10 подростков, находившихся в автобусе церковного лагеря неподалеку от города Комфорт.

По данным американского партнера Би-би-си CBS News, управление по чрезвычайным ситуациям штата Техас провело в четверг несколько совещаний по подготовке к непогоде, однако, по словам чиновников, Национальная метеорологическая служба «не предсказала такого количества осадков».

По первоначальным оценкам, выпасть должно было до восьми дюймов (20 см) осадков.

Шериф округа Керр призвал жителей, живущих рядом с рекой Гуадалупе и другими водоемами, перебраться в более высокую местность.