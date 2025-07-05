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Назвали «пидором» и сломали челюсть. Артурс считает, что его избили из-за внешнего вида и предостерегает других (2)

Редакция PRESS 5 июля, 2025 09:46

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Прайд-месяц для Артура завершился избиением. Молодого человека атаковали двое мужчин в Старой Риге, возле ресторана, где он работает. Он вернулся туда за зарядным устройством, был выходной, и, как сам признаёт, немного выпил. На улице его остановили незнакомцы.

«Они были пьяны и сразу начали вести себя агрессивно. Назвали меня „пидором“, начали бить. Думаю, это из-за того, как я выгляжу — я не накачанный мужик в "спортивках"», — рассказал Артурс в интервью Pride.lv.

В результате избиения Артуру сломали челюсть. Молодой человек не смог убежать: нападение произошло внезапно, рядом не было, куда спрятаться, а нападавших было двое. «Если бы был трезвее, возможно, успел бы среагировать. В центре Риги раньше убегал от подобных — тогда удалось спастись», — говорит он.

Медики, по его словам, отнеслись к немус уважением. Также поддержку оказали друзья и работодатель, предоставивший больничный. Обращаться в полицию Артур пока не решился, но считает, что подобные действия нельзя оставлять безнаказанными: «Нельзя бить человека только потому, что он выглядит иначе. Это как избить инвалида — просто потому что он в кресле».

Из-за травм Артур не смог принять участие в фотосъёмке кампании нового латвийского HB+ флага. Несмотря на это, он выразил готовность стать её лицом, как только восстановится.

«Если чувствуете угрозу — бегите, кричите, ищите людей. Я бы так и сделал, если бы успел», — добавил он.

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