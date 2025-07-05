Заболевания, переносимые комарами, становятся все более серьезной проблемой в Европе. Как с этим бороться?

Эти насекомые не просто назойливы. Некоторые их виды переносят такие заболевания, как вирусы Зика и чикунгунья, лихорадки Западного Нила и денге. Вспышки этих болезней, ранее встречавшиеся исключительно в тропическом климате, становятся все более распространенными в Европе в результате увеличения числа путешествий и более теплой погоды, вызванной изменением климата.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в прошлом году в Европе было зарегистрировано 1436 случаев заражения лихорадкой Западного Нила и 304 случая заражения денге, в то время как в предыдущие два года этот показатель составлял 201.

На Италию пришлось 238 случаев денге, что стало самой крупной вспышкой за всю историю страны.

Этот год может стать еще одним рекордным. Во Франции этим летом уже зафиксировано семь активных вспышек чикунгуньи, что, по мнению ECDC, стало следствием того, что сезон комаров начался раньше обычного.

"Это экспоненциальная кривая", - сказал Euronews Health Ян Семенца, эпидемиолог-эколог из Университета Умео в Швеции.

Лихорадка денге легко распространяется, поскольку у большинства инфицированных людей симптомы отсутствуют или слабо выражены, однако у части людей заболевание проходит тяжело и может вызывать смерть. Ее наиболее распространенными симптомами являются лихорадка, головная боль, ломота в теле, тошнота и сыпь.

Чикунгунья редко приводит к летальному исходу, но может вызывать симптомы, схожие с денге, а также изнуряющую боль в суставах, которая может длиться месяцами и даже годами.

Семенца и другие ученые считают, что эти заболевания вскоре могут стать эндемичными в Европе.

Одно из недавних исследований показало, что если бы новый вид комаров появился в одной из европейских стран в 1990-х годах, то для возникновения крупной вспышки заболевания потребовалось бы около 25 лет. Сейчас этот срок составляет менее пяти лет.

"Этот временной промежуток резко сократился", - говорит Семенца.

Вспышки в Европе все еще невелики по сравнению с остальным миром. В 2025 году в мире было зарегистрировано более трех миллионов случаев заболевания денге и 220 000 случаев заболевания чикунгуньей. От денге умерло более 1 400 человек, а от чикунгуньи - 80.

Но и другие трансмиссивные заболевания вскоре могут стать угрозой для здоровья населения. Вид комаров, распространяющих желтую лихорадку, который когда-то был уничтожен в Европе, вновь появился на Кипре.

"Мы очень обеспокоены тем, что Европа может подвергнуться нашествию этого агрессивного комара", - говорит Семенца.

Что можно сделать для борьбы с болезнями, переносимыми комарами?

Семенца говорит, что, хотя полностью уничтожить комаров невозможно, правительства могут сделать больше, чтобы предотвратить распространение болезней. Например, они могут усилить наблюдение в более жарких южных европейских странах в летний период, особенно вблизи аэропортов и других транзитных узлов, куда люди могут неосознанно занести вирусы.

"Мы хотим убедиться, что если пассажир прибывает из зоны, активной в отношении денге, что если у него в крови обнаружен вирус, то мы хотим как можно быстрее изолировать этого человека, чтобы его не укусил местный комар, потому что в этом случае возникают более крупные вспышки", - сказал Семенца.

Испания предпринимает некоторые шаги, чтобы свести риски к минимуму. Люди могут присылать фотографии комаров в приложение, которое с помощью искусственного интеллекта (ИИ) определяет вид комара и выдает предупреждение о его потенциальной опасности. После этого региональные органы здравоохранения могут принять меры по предотвращению заражения.

По данным испанского министерства здравоохранения, эта программа "гражданской науки" помогла чиновникам выявить инвазивных азиатских тигровых комаров, которые могут переносить вирусы денге и чикунгунья, в 156 муниципалитетах с 2023 года.

Между тем, по словам представителей ECDC, люди могут предпринять шаги, чтобы минимизировать свой собственный риск от комаров, включая использование средств защиты от насекомых и ношение длинных рукавов и брюк в сумерках и на рассвете, когда комары наиболее активны.

Путешественники, возвращающиеся из стран, где эти вирусы эндемичны, - большей части Центральной Америки, Южной Америки и Карибского бассейна - должны соблюдать эти меры предосторожности в течение как минимум трех недель после возвращения в Европу, чтобы предотвратить укусы комаров и распространение любых вирусов на местах, говорится в сообщении агентства.

По мнению других климатологов, европейским странам, борющимся с повторным появлением болезней, переносимых комарами, следует взять уроки у регионов, где они уже давно являются эндемичными, таких как Африка к югу от Сахары, Азия и Северная и Южная Америка.

"В Европе это пока определенно сезонное заболевание, - говорит Семенца. - Но мы видим, что сезон расширяется, и мы будем наблюдать все больше и больше случаев".