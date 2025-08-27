Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эксперт: проблемы госязыка придется решать более активно

27 августа, 2025 18:05

Важно 0 комментариев

Politologs, vēsturnieks Kārlis Daukšts.

Вопросы государственного языка придётся решать с большими усилиями, учитывая, что идея премьер-министра Эвики Силини использовать средства государственного бюджета в первую очередь для обеспечения доступности прессы на государственном языке, скорее всего, вызовет негативную реакцию как на внутригосударственном, так и на международном уровне, заявил политолог Карлис Даукштс.

Он считает, что решение об издании газет только на государственном языке следовало принять ещё в начале 1990-х годов, после восстановления независимости страны. Это очень запоздалый процесс, поскольку сейчас люди противятся этому, потому что они пожилые и не успели выучить латышский. В то время этим людям было по 30-40 лет. Решения давно назрели, говорит Даукштс.

Он отмечает, что в настоящее время языковой вопрос стал одним из камней преткновения международной дипломатии. Например, Россия постоянно поднимает его в качестве одного из упреков в адрес ряда стран – Казахстана, Азербайджана, Украины, а также стран Балтии.

Нарушается естественное право использовать свой язык на чужой территории. В России это звучит так: «Это наши бывшие территории». Русские придают языку геополитическую структуру. Сам язык не является геополитическим инструментом, но они пытаются превратить язык в геополитически стратегический, пространственный инструмент, и это в настоящее время очень опасно, подчёркивает Даукштс.

По его мнению, стремление и логика премьер-министра обеспечивать доставку прессы только изданиям на государственном языке понятны. Политолог признаёт, что срочность, с которой планируется решить этот вопрос, может вызвать негативную реакцию как внутри страны, так и на международной арене. Даукштс прогнозирует, что языковой вопрос дойдёт до ООН, поскольку он уже высказывался весьма непопулярно в отношении Латвии.

Эксперт считает, что вопрос государственного языка не является чем-то поспешным, его придется решать более активно.

Комментируя предложение жителям восточного приграничья изданий, печатающихся только на государственном языке, политолог признаёт, что жители Латгалии, привыкшие жить в многоязычном пространстве, воспринимают подобные предложения власти крайне настороженно. «Умом они их принимают, но в душе им не по себе. Они хотят быть многоконфессиональными и являются сторонниками многих языков. В приграничье это будет болезненный процесс, и взаимоотношения ухудшатся», — прогнозирует политолог.

Из разговоров с людьми он сделал вывод, что многие люди живут в ностальгии по советским временам. Эта ностальгия имеет меркантильную направленность: раньше можно было купить дешёвое дизельное топливо, а сейчас оно дорогое. Люди не оценивают макроэкономическую ситуацию, а полагаются на личный опыт.

Как сообщалось, премьер-министр Силиня ожидает от Министерства транспорта решения, которое будет предусматривать поддержку распространения прессы в приоритетном порядке только на государственном языке.

Между тем, министр транспорта Атис Швинка считает, что демократическое государство основано на СМИ, представляющих различные группы общества и различные взгляды. Разнообразие СМИ способствует географической и социальной доступности, свободе слова и самовыражения, а также обеспечивает пространство для многогранных дискуссий и дебатов в демократическом обществе.

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

