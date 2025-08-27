Эксперт: проблемы госязыка придется решать более активно

Он считает, что решение об издании газет только на государственном языке следовало принять ещё в начале 1990-х годов, после восстановления независимости страны. Это очень запоздалый процесс, поскольку сейчас люди противятся этому, потому что они пожилые и не успели выучить латышский. В то время этим людям было по 30-40 лет. Решения давно назрели, говорит Даукштс.

Он отмечает, что в настоящее время языковой вопрос стал одним из камней преткновения международной дипломатии. Например, Россия постоянно поднимает его в качестве одного из упреков в адрес ряда стран – Казахстана, Азербайджана, Украины, а также стран Балтии.

Нарушается естественное право использовать свой язык на чужой территории. В России это звучит так: «Это наши бывшие территории». Русские придают языку геополитическую структуру. Сам язык не является геополитическим инструментом, но они пытаются превратить язык в геополитически стратегический, пространственный инструмент, и это в настоящее время очень опасно, подчёркивает Даукштс.

По его мнению, стремление и логика премьер-министра обеспечивать доставку прессы только изданиям на государственном языке понятны. Политолог признаёт, что срочность, с которой планируется решить этот вопрос, может вызвать негативную реакцию как внутри страны, так и на международной арене. Даукштс прогнозирует, что языковой вопрос дойдёт до ООН, поскольку он уже высказывался весьма непопулярно в отношении Латвии.

Эксперт считает, что вопрос государственного языка не является чем-то поспешным, его придется решать более активно.

Комментируя предложение жителям восточного приграничья изданий, печатающихся только на государственном языке, политолог признаёт, что жители Латгалии, привыкшие жить в многоязычном пространстве, воспринимают подобные предложения власти крайне настороженно. «Умом они их принимают, но в душе им не по себе. Они хотят быть многоконфессиональными и являются сторонниками многих языков. В приграничье это будет болезненный процесс, и взаимоотношения ухудшатся», — прогнозирует политолог.

Из разговоров с людьми он сделал вывод, что многие люди живут в ностальгии по советским временам. Эта ностальгия имеет меркантильную направленность: раньше можно было купить дешёвое дизельное топливо, а сейчас оно дорогое. Люди не оценивают макроэкономическую ситуацию, а полагаются на личный опыт.

Как сообщалось, премьер-министр Силиня ожидает от Министерства транспорта решения, которое будет предусматривать поддержку распространения прессы в приоритетном порядке только на государственном языке.

Между тем, министр транспорта Атис Швинка считает, что демократическое государство основано на СМИ, представляющих различные группы общества и различные взгляды. Разнообразие СМИ способствует географической и социальной доступности, свободе слова и самовыражения, а также обеспечивает пространство для многогранных дискуссий и дебатов в демократическом обществе.